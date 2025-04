Citroën lance un nouveau rappel "anti-NOx"

Parmi les nombreuses "affaires" qui secouent, depuis quelques mois, la galaxie Stellantis, il est en une qui revient régulièrement sur le devant de la scène, celle des rejets polluants trop élevés du 1.5 BlueHDi. Un problème que nous avons déjà évoqué, notamment, concernant Opel mais également à propos de Citroën.

C’est une nouvelle fois le constructeur au double chevron qui se voit obligé de contacter certains de ses clients afin que ceux-ci prennent rendez-vous avec leur concessionnaire. Au nombre de 7 647, ces automobilistes roulent en C3 Aircross de 1re génération, en C4 actuelle, en C4 X ou en C-Elysée.

Mauvais millésimes

Dans le détail, les C3 Aircross concernés ont été homologués sous les types CE e4*2007/46*1241* suivi de 19, 20 ou 21 (dates de production comprises entre le 18 mai 2022 et le 17 octobre 2023), les C4 sous les types CE e4*2007/46*6816* suivi d’un nombre allant de 14 à18 (assemblées entre le 20 juillet 2022 et le 9 octobre 2023) tandis que les cartes grises des C4 X indiquent les types CE e4*2007/46*6816* suivi de 13, 14, 15, 16 ou 17 et celles des C-Elysée les e*2007/46*0225* suivi de 23 ou 24. À noter que les C-Elysée touchées par cette opération ne font pas partie des modèles officiellement distribués en France par Citroën.

24 minutes chrono

Comme les précédents, ce rappel, qui porte ici la référence MQ6, consiste à télécharger une version mise à jour du logiciel du calculateur moteur. La version actuellement installée sur ces autos peut, en effet, fournir des informations erronées au dispositif de dépollution du moteur, entraînant l’émission de quantités de NOx supérieures aux limites réglementaires. L’installation de ce logiciel nécessitera 0,4 h soit, en langage courant, 24 minutes.