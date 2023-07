Citroën lance un planificateur "ultra performant" pour voiture électrique

Jusqu’à présent, Citroën ne disposait pas de planificateur de trajet dans ses véhicules électriques. Elle lance le système « E-Routes » pour remédier à ça, d’abord sur les deux compactes à zéro émission de la marque aux chevrons : la cinq portes ë-C4 et la berline tricorps ë-C4X.

Réalisé par la division logiciel du groupe Stellantis, ce planificateur de trajet s’accompagne des promesses habituelles des constructeurs automobiles en la matière avec « un algorithme de routage puissant, une analyse en temps réel des données du véhicule et un système de navigation connecté pour offrir une solution de planification fiable et personnalisée permettant une gestion évolutive en temps réel des trajets et de la recharge ». Le planificateur est par ailleurs compatible avec l’intégration d’Apple Carplay et Android Auto.

Dans le pack « Connect Plus » gratuit seulement pendant 12 mois

Citroën précise que le système e-Routes sera opérationnel à partir d’octobre 2023 mais qu’elle est déjà disponible dans le pack « Connect Plus » offert pendant 12 mois aux nouveaux acheteurs des ë-C4 et ë-C4X. Mais ce pack Connect Plus nécessitera ensuite un abonnement payant. Le planificateur de Citroën deviendra lui aussi payant après ces douze premiers mois. Sinon, il faudra vous rabattre vers les applications smartphone que vous utilisiez avant…