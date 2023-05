Citroën ë-C4 électrique : 60 km d'autonomie contre 1 000 €

Le groupe Stellantis continue d’étendre son nouveau groupe motopropulseur de 156 ch ainsi que son accumulateur de 54 kWh à différents modèles. DS 3 E-Tense, Peugeot E-308, version restylée du E-2008, Jeep Avenger, Opel Mokka Electric, tout le monde se met au diapason et Citroën n’a aucune raison de ne pas en profiter.

Cependant, l’offre arrive au compte-goutte. Pour le moment, seul le haut de gamme Shine en profite. Les autres niveaux (Live, Feel et Feel Pack) doivent encore patienter. Afin de gagner 60 km de rayon d’action et 20 ch, il faut débourser 1 000 € supplémentaires. C’est l’écart de prix avec le duo moteur/batterie inférieur (136 ch/360 km), toujours au catalogue. Ainsi, il faut débourser 44 600 € pour la ë-C4 et 45 300 € pour la ë-C4 X (version à malle) à « grosse batterie ».

Avec 420 km d’autonomie, le gain atteint 17 % grâce à une recette de batterie différente. Les proportions sont différentes puisqu’elle utilise 80 % de nickel, 10 % de manganèse et 10 % de cobalt (contre respectivement 60 et 20 % auparavant). Si le kilométrage devient plus confortable, la puissance de recharge reste limitée à 100 kW en courant continu. En théorie, il est possible de passer de 20 à 80 % de charge en moins de 30 minutes. En courant alternatif, et en triphasé, elle peut avaler jusqu'à 11 kW.

Sous les 30 000 € grâce aux aides

Depuis début avril, Citroën a baissé le prix d’entrée de gamme de sa ë-C4 à 34 990 €, ce qui la positionne à 29 990 € une fois le bonus déduit. En revanche, la version « grande autonomie » ne peut être obtenue à ce tarif puisqu’elle est uniquement associée au niveau Shine.

Tarifs Citroën ë-C4 électrique :

Live Feel Feel Pack Shine Version 136 ch/360 km 34 990 € 41 200 € 41 550 € 43 600 € Version 156 ch/420 km - - - 44 600 €

Tarifs Citroën ë-C4 X électrique :