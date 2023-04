Citroën baisse le prix de sa ë-C4 électrique à 34 990 €

Comme le Peugeot e-2008, la Citroën ë-C4 possède toujours l’ancien groupe motopropulseur électrique de Stellantis, remplacé récemment sur la DS 3 E-Tense, la e-208, la E-308 ou encore l’Opel Mokka par un moteur plus puissant accouplé à des batteries un peu plus grosses. Cet ancien groupe motopropulseur revendique une puissance de 136 chevaux contre 156 au moteur qu’on trouve aussi sous le capot du récent Jeep Avenger, et se connecte à des batteries de 50 kWh brut contre 54 kWh. Voilà pourquoi les 39 700€ demandés par la ë-C4 il y a encore quelques jours dans sa finition de base Live faisaient un peu mal, sachant qu’une MG4 de base (170 chevaux et 51 kWh bruts) se négocie à 29 990€.

La marque aux chevrons fait heureusement un petit geste en abaissant le prix de la ë-C4 Live à 34 990€, ce qui la positionne à 29 990€ une fois le bonus écologique déduit. La compacte électrique baisse aussi le montant de ses mensualités en LOA, avec 199€ par mois et un premier apport de 9 500€ ramené à 4 500€ en déduisant le bonus écologique (où à 2 000€ avec la prime à la conversion). Pas encore de quoi en faire l’affaire du siècle, mais elle devient un peu plus crédible par rapport à la concurrence.

350 km d’autonomie et du confort

La Citroën ë-C4 se prévaut principalement de son grand confort d’amortissement. A ce prix, elle se contente en revanche d’une autonomie moyenne (350 km WLTP) mais qui reste dans le coup face aux versions de base des modèles compacts concurrents. Il n’y a vraiment que la MG4 qui coûte beaucoup moins cher dans la catégorie, les Cupra Born et autres Renault Mégane E-Tech étant beaucoup moins accessibles (respectivement à 44 500 et 42 000€ avec leurs plus grosses batteries).