Comment bien entretenir sa voiture électrique ?

En termes d’entretien, votre VE a surtout besoin que l’on surveille son moteur, l’onduleur qui l’alimente en transformant le courant continu en courant alternatif et son pack de batteries. Tant que ce dernier fonctionne bien le coût d’entretien de votre VE va être bien inférieur à celui d’un véhicule thermique.

Aussi étonnant que cela puisse vous paraître les batteries de votre VE ne sont que des consommables. Exactement comme les piles d’un jouet. Une fois usagées, elles doivent être changées. La seule différence réside dans leur durée de vie puisqu’elles sont conçues pour une durée minimale d’environ 10 ans, et ce bien que les constructeurs ne les garantissent que huit ans ou 75 % d’autonomie exprimé en % de SoH (State of Health). La durée de vie des batteries qui vous permettent de rouler est directement liée aux nombres de cycles de charge/décharge, à savoir de 1000 à 1500 cycles de charge, soit de 200 000 à 500 000 km effectués.

Quand faut-il remplacer les batteries de mon VE ?

Il est impératif de vérifier l’état du pack batterie chaque année et ce même si en théorie, sur la base d’un usage moyen de 30 000 km/an, ce dernier peut durer des décennies. Néanmoins, lorsque ce dernier a atteint le nombre de cycles de charge/décharge maximum pour lequel il a été conçu, ses capacités de stockage vont se limiter à 70 % de la charge totale. Il sera donc temps d’envisager de le changer.

Comment bien entretenir mes batteries ?

Les pires ennemis de votre VE, ce sont l’immobilisme et les charges rapides.

Si votre véhicule ne roule pas régulièrement la batterie peut se vider. Pour l’entretenir il est nécessaire d’installer un système de sauvegarde qui va prolonger sa durée de vie en entretenant la charge nécessaire lors de périodes prolongées d’inutilisation.

De même, l’usage quasi-systématique des charges rapides accélère la dégradation de la batterie, tout comme des températures trop basses ou caniculaires vont avoir un impact sur ses performances. Pour la préserver il est impératif d’éviter les charges rapides et de la laisser au contraire se recharger plusieurs heures. En cas de températures extrêmes, veillez à garer votre véhicule à l’abri des éléments dans un parking souterrain ou dans votre garage si ce dernier est bien isolé.

En quoi consiste l’entretien complet de mon VE ?

La révision du VE concerne prioritairement – outre le pack batterie – les éléments du système électrique qui comprennent les équipements de l’électronique embarquée et l’ensemble des composants électriques, le système de recharge et enfin la batterie de traction. En dehors de ces pièces il est nécessaire de contrôler les pneus qui s’usent plus rapidement sur ce type de véhicule du fait de son poids en moyenne 400 kg supérieur à celui d’une voiture thermique, les amortisseurs qui ont tendance à souffrir également un peu plus, et les plaquettes de frein. Il vous faudra également faire changer le filtre de l’habitacle, vérifier les niveaux ou changer si besoin les liquides de freins et de refroidissement.

L’entretien de votre VE doit être fait tous les 30 000 km et au moins une fois par an si vous roulez peu.

Où faire réaliser l’entretien de son VE ?

Tous les garagistes ne sont pas équipés pour assurer l’entretien d’un véhicule électrique. Seuls les concessionnaires et les ateliers agréés disposant d’un équipement approprié et d’un personnel spécifiquement formé peuvent réaliser cette opération.

N’oubliez pas que même les VE sont soumis au contrôle technique obligatoire tous les deux ans à partir de la 4ème année de mise en service. Là encore il vous faudra faire appel à un centre de CT agréé VE.

Entretenir mon VE qu’est-ce que ça coûte ?

Tant que vous n’avez pas de problème de batteries ou d’onduleur, l’entretien de votre VE est plus que raisonnable financièrement et, selon l’Automobile Club, environ 30 à 40 % moins onéreux que celui d’un véhicule thermique. Moins de composants mécaniques à réparer ou à changer donc moins de factures à payer ! Selon le véhicule il vous en coûtera en moyenne 800 € par an.