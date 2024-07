Comment cette Ferrari SF90 s'est-elle retrouvée ainsi ?

Les Australiens sur la route de la banlieue de Perth à Carlisle assistaient à un curieux spectacle le 6 juillet dernier. Une Ferrari SF90 jaune posée sur le toit bloquait en effet la route au point de provoquer un gigantesque embouteillage.

Il n'en fallait pas plus pour que les images de la sportive italienne fassent le tour de la toile et des réseaux sociaux. Une voiture vraisemblablement connue dans les environs au point de voir apparaître sur la plateforme professionnelle Linkedin une publication à son sujet. Une personne vraisemblablement à bord au moment du crash indique en effet via un court message ne pas être blessé tout en remerciant les services des secours appelés sur place.

Des lourds travaux à prévoir

D'après les éléments visibles sur place immédiatement après l'accident, le conducteur a tapé un trottoir, puis un arbre avant de décoller dans les airs pour finir sur le toit. Les plus observateurs noteront sur les clichés que l'auto n'est pas en mille morceaux. Un résultat plutôt rare après un tel choc.

Une auto performante et hors de prix

Pour mémoire, la Ferrari Sf90 Stradale embarque sous son capot un V8 4 litres biturbo combiné à trois moteurs électriques. La puissance cumulée atteint 1000 chevaux pour 1070 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 2,6 secondes avant d'atteindre une vitesse maximale de 340 km/h.