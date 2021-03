Comment gagner de l'argent avec sa voiture ?

7 029 €. Voici ce que coûte chaque année une "simple" Clio essence à son propriétaire*. Et cela ne va pas aller en s'arrangeant. Hausse des prix des carburants, envolée des tarifs des pièces détachées… L'automobile est l'un des postes les plus lourds dans le budget des ménages. Et pour la majorité des Français, impossible de se passer de sa voiture. Une fois les périphériques dépassés, c'est un moyen de transport incontournable, vital.

Mais si votre voiture génère forcément des dépenses, elle peut aussi créer des revenus. Plusieurs moyens existent pour gagner un peu d'argent avec son auto. Caradisiac vous en présente quelques-uns.

Précision : nous avons retenu ici des solutions qui ne créent pas une situation de professionnalisation, tel que l'activité de VTC. Ce sont des compléments de revenus occasionnels, pour partager ou amortir les frais. L'idée n'est donc pas de faire un bénéfice à la fin du mois, même si la combinaison de plusieurs éléments peut bien équilibrer la balance.

Le covoiturage, courte et longue distance

Gain potentiel : de quelques euros à 50 € pour un Paris/Marseille

Vous avez une ou plusieurs places inoccupées dans votre voiture, autant les monétiser ! Le système est maintenant bien connu, popularisé par la société française BlaBlaCar, qui rassemble la plus large communauté de covoiturage longue distance au monde. Cela représente 90 millions de membres dans 22 pays.

Le site met ainsi en relation des automobilistes qui ont des places en trop et des voyageurs en recherche d'un siège. L'intérêt de ce dernier est de trouver un moyen de transport à bas prix. De son côté, avec des covoitureurs, le propriétaire de la voiture va pouvoir partager les frais, comme le carburant ou le péage. Et s'il embarque plusieurs personnes, son déplacement peut presque ne rien lui coûter.

Le covoiturage concerne d'abord des longues distances, se plaçant ainsi en concurrence avec les cars, les trains voire les avions. Mais BlaBlaCar a aussi lancé une application pour le covoiturage du quotidien, nommée BlaBlaLines. Le propriétaire d'un véhicule crée ainsi une ligne régulière, avec des arrêts fixés entre son départ et son arrivée, façon ligne de bus. Ce genre de service est pensé avant tout pour les trajets liés au travail ou aux études.

L'avantage : vous restez maître de votre véhicule

L'inconvénient : la loterie des covoitureurs apporte son lot de mauvaises surprises !

La location entre particuliers

Gain potentiel : jusqu'à 800 € par mois

Votre voiture reste trop souvent au garage ? Pourquoi ne pas en faire profiter les autres. Plusieurs sites se sont spécialisés pour vous mettre en relation avec des particuliers qui ont un besoin ponctuel d'une voiture, pour quelques heures ou quelques jours. Les plus importants sur le marché de l'autopartage entre particuliers sont Getaround (ex-Drivy) et Ouicar.

Vous fixez vous-même le prix et les dates de disponibilité. Les promesses de gain sont alléchantes, à condition bien sûr d'avoir un véhicule qui sera loué souvent. Ouicar annonce jusqu'à 600 € par mois. Getaround évoque même 800 € ! Bon point : les entreprises incluent une assurance dans le prix de la location. Rassurant, même si prêter sa voiture personnelle à un inconnu est un moyen plus risqué de gagner de l'argent avec. On peut en perdre avec des gens peu soigneux…

Les deux entreprises, qui se rémunèrent en prenant une commission, proposent même un boîtier qui permet un prêt de véhicule sans échange physique des clés. Celles-ci sont à l'intérieur de l'auto, qui est déverrouillée via le smartphone et donc ce boîtier.

Autre société bien connue dans le domaine : Travelcar. Sa particularité ? Elle a des parkings au niveau des aéroports. Il y a donc un double avantage pour vous : vous vous garez gratuitement près de l'aéroport, et la société va ensuite gérer la location de votre véhicule pendant que vous êtes en voyage.

L'avantage : c'est ce qui rapporte le plus…

L'inconvénient : … mais prêter sa voiture, c'est la solution la plus risquée !

La location de sa place de parking

Gain potentiel : 150 à 200 € par mois

Pendant votre journée de travail ou vos vacances, votre place de stationnement est libre. Et c'est une denrée recherchée en ville, d'autant qu'elle va être de plus en plus rare (Paris veut par exemple supprimer la moitié des places en surface). D'ailleurs, de votre côté, le fait que ce soit de plus en plus compliqué d'en avoir une fait gonfler les prix. Autant donc l'amortir en la mettant en location.

Plusieurs sites permettent de mettre en relation le propriétaire de la place de parking et les automobilistes intéressés, avec par exemple "Mobypark" ou "Prendsmaplace". On propose à la location sa place en quelques clics, en fixant son prix (des outils aident à trouver le juste prix) et les disponibilités. Cela peut même être envisagé si vous êtes locataire d'un logement avec une place de parking, mais il faudra l'accord du propriétaire.

L'avantage : c'est très simple

L'inconvénient : il faut éviter les imprévus (libérer à temps sa place, ne pas revenir trop tôt)

Le transport de colis, le coursier occasionnel

Gain potentiel : de quelques euros à 150 € par trajet

Vous voyagez beaucoup avec votre voiture. Mais vous n'avez pas envie de vous mettre au covoiturage, car vous voulez rester tranquille dans votre habitacle. Pourquoi ne pas prendre des bagages, qui eux ne viendront pas commenter votre style de conduite ou juger vos goûts musicaux. C'est le colis voiturage ! Des sites comme "Colis-voiturage" ou "Cocolis" vous permettent de trouver des personnes prêtes à vous payer pour faire voyager leurs objets. Attention, il est souvent question d'objets volumineux, ceux pour lesquels les spécialistes du transport sont souvent mal placés en prix. En clair, il vaut mieux avoir un grand véhicule.

Sur un principe similaire, vous pouvez aussi faire le coursier sur les petits trajets du quotidien. Pour arrondir vos fins de mois pendant vos temps libres, vous pouvez ainsi faire quelques petites courses, comme livrer les commissions d'une personne. Dans le genre, on trouve par exemple le site "MyBoxMan".

L'avantage : vous choisissez les trajets/courses

L'inconvénient : ce peut être une source d'ennui en cas de colis défectueux

La publicité

Gain potentiel : 100 € par mois

Et si vous utilisiez la carrosserie de votre véhicule comme support publicitaire ? Si vous êtes du genre à ne pas porter une grande attention au look de votre véhicule, voilà un moyen très simple de gagner des cadeaux ou un peu d'argent, d'autant que cette solution fait que vous ne changez rien à vos habitudes de conduite.

Chez It's my car, on choisit la marque que l'on veut représenter. En échange, on a des bons d'achat ou des cadeaux de la part de cette marque. De petits gains, mais ici la pub reste finalement discrète (une petite surface sur la portière), pour des durées assez courtes (jusqu'à 3 mois). Via Com'on Car, la voiture devient davantage une publicité ambulante, avec des adhésifs qui peuvent recouvrir toutes les portes. Mais le gain est plus prometteur : 100 € par mois.

L'avantage : on ne change pas ses habitudes de conduite

L'inconvénient : le look de votre auto peut en prendre un coup !

Faut-il déclarer ces revenus ? Pour le covoiturage, si vous le faites dans le cadre d'un déplacement pour votre propre compte et que le prix partagé n'excède pas les frais engagés, vous n'avez pas à déclarer ces revenus. Mais si vous faites du bénéfice, les revenus sont imposés selon le régime micro BIC ou réel. Si vous mettez en location votre voiture ou votre place de parking, c'est taxable dès le premier euro, avec là aussi régime micro BIC ou réel. Il en est de même pour l'argent gagné avec des panneaux publicitaires.

* enquête budget de l'automobiliste de l'Automobile Club Association