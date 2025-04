Comment lire ses pneus ?

Prenons un exemple simple : la dimension des pneus. Cette inestimable indication est définie par des chiffres et des lettres. Par exemple : 218/55 R18. Elle vous indique les dimensions conseillées par le constructeur pour équiper votre modèle de véhicule.

Cette information n’est pas la seule et elle s’accompagne de lettres supplémentaires qui indiquent la destination du pneu :

- P : Voiture particulière (pour les USA)

- LT : Fourgonnette

- C : pneu commercial pour VU

- XL, HL ou Reinforced : indique un pneu dont la capacité de charge est supérieure à la normale pour sa dimension.

- T : Temporaire (pneus uniquement destinés à l’utilisation pour des roues de secours).

Comment traduire les informations indiquées ?

Si l’on prend pour exemple des pneus de type 225/45 R17 91W, voici la traduction des informations que vous donne cette suite de chiffres et de lettres :

- 225 - Largeur du pneu.

- 45 - Hauteur du pneu (cette dimension exprimée en pourcentage traduit le rapport entre la hauteur du flanc et la largeur du pneu).

- R – Radial (il s’agit de la structure du pneu). Le pneu radial, inventé par Michelin, utilise des combinaisons de caoutchoucs et de matériaux de renforcement métalliques et textiles pour former une structure très robuste au niveau de la bande de roulement, tout en conservant des flancs flexibles. Ce type de structure assure une meilleure durée de vie de la bande de roulement tout en réduisant la résistance au roulement pour améliorer la consommation de carburant.

- 18 – Le diamètre de la jante en pouces (1 pouce = 2,54 cm) qui correspond au diamètre intérieur du pneu.

- 91 – L’indice de charge qui traduit la capacité de charge maximale supportée par le pneu à savoir pour notre exemple 615 kg.

- W – L’indice de vitesse qui traduit la vitesse maximale supportée par le pneu avec une charge conforme à l’indice de charge précédemment indiqué, soit dans notre exemple 240 km/h.

Les indices de vitesse sont précisés par des lettres, par exemple : V 240 km/h, W 270 km/h, Y 300 km/h et ZR pour des pneus hautes performances au-delà de 300 km/h. En tenant compte que nous sommes limités à 130 sur autoroute bien évidemment et que votre voiture n’est pas une Formule 1 !

Le nom du fabricant, la marque et le type du pneu sont également aisément identifiables sur le flanc.

Que veut dire le sigle OE ?

Bien que la majorité des constructeurs automobiles se contentent d’équiper leurs véhicules de pneus dits « de série » certains choisissent de gratifier leurs modèles de pneus spécifiquement conçus pour leurs besoins. Le sigle OE « Original Equipment » indique que le pneu conçu par le manufacturier a été validé par le constructeur pour un équipement de série sur un modèle spécifique de voiture. Ce choix est souvent le résultat de besoins particuliers à la conduite du modèle concernant la tenue de route (notamment pour les grandes sportives), le confort, la résistance au roulement, le bruit, ou à des particularités touchant à la transmission ou à des systèmes logiciels.

Quel âge à votre pneu ?

La date de fabrication du pneu se retrouve dans le champ TIN (Tyre Identification Numbers). Les premiers chiffres correspondent aux exigences du marché US. Les pneus sont en effet bien souvent fabriqués à l’échelle mondiale et doivent répondre à l’ensemble des normes du marché. Le code de date suit les codes US sous forme de quatre chiffres. Ainsi le sigle DOT indique que le pneu répond aux exigences du ministère des transports. Suivent : le code usine qui vous permet d’identifier l’usine de provenance, le code de dimension, un code optionnel et la semaine et l’année de production, par exemple 1424 indique que le pneu a été fabriqué au cours de la 14e semaine de l’année 2024.

Ces indications n’apparaissent le plus souvent que d’un seul côté du pneu, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur, selon le sens de rotation.

Tubeless ou Tube type ?

Vous trouverez également la mention « Tubeless » ou « Tube type ». La première indique que le pneu ne nécessite pas la mise en place d’une chambre à air, tandis que Tube type induit l’obligation d’une chambre à air.

Maxload et Max Press ?

Les marquages Maxload et Max Press vous donnent la charge et la pression maximale supportées par le pneu. Attention toutefois ces indications ne concernent pas obligatoirement votre véhicule. En effet, seules les indications du constructeur affectant la pression de gonflage doivent être prises en compte.

Et les pneus « montagne » ?

Un dessin composé de trois pics montagneux et d’un flocon de neige traduit le label Three Peak Mountain Snowflake, ou 3PMSF qui est la norme la plus récente pour les pneus neige ayant rempli toutes les conditions requises lors des tests réglementaires. Ce motif vous garantit le niveau minimal de performances hivernales qui vous assure d’être doté d’un équipement recommandé pour accéder aux zones réglementées comme les cols d’altitude ou les stations de ski.

Si la mention M+S apparaît, elle vous indique que le pneu est, selon le manufacturier, soit un pneu « Mud » (boue) et/ou « Snow » (neige). Attention, ces marquages indiquent également que les performances du pneu en conditions hivernales n’ont pas été soumises à des tests réglementaires.