Comparatif - Dacia Jogger Hybrid VS GPL : deux systèmes économiques s'opposent…

Rouler en hybride, c'est tentant. Même si l'on n'a pas affaire ici à un modèle rechargeable capable d'aligner plusieurs dizaines de kilomètres sans brûler de carburant, l'énergie électrique peut épisodiquement mouvoir seul l'équipage sur quelques centaines de mètres après que la batterie ait récupéré du "jus" lors des décélérations. De quoi espérer des consommations de sans-plomb au ras des pâquerettes. En outre, on profite d'une boîte automatique.

Le fait que Dacia propose une telle mécanique aux petits budgets est louable. Jusqu'à l'arrivée de ce Jogger sur le marché, il fallait dépenser au bas mot 30 000 € pour disposer de cette technologie sur un véhicule familial. Plus précisément 32 400 € pour une Toyota Corolla Touring Sport de 122 ch (break) à la fin de l'année 2022. Et bien plus pour un SUV compact… Et on ne parle même pas de véhicules sept places, le Jogger étant capable d'emmener une petite équipe de rugby une fois doté de strapontins (+900 €) dans son immense coffre…

Le Roumain ouvre donc la voie à l'hybridation "full" pour 24 600 € dans sa finition Expression, soit à peine plus qu'une Clio V hybride, dont il reprend plate-forme et motorisation. Le hic, c'est que la gamme Jogger est également occupée par une version GPL (une tradition Dacia…) ultra-plébiscitée et pour cause : non seulement elle dispose d'un moteur turbo essence tout à fait à la hauteur des tâches qui lui incombent, mais celui-ci fonctionne avec un carburant affiché à moins d'1 €/litre.

Budget : le nerf de la guerre…

Il est donc temps de sortir la calculette pour savoir si la version hybride a un véritable intérêt économique… À l'achat, hélas, c'est un peu la douche froide. Car si le Jogger électrifié est très bon marché face à ses homologues techniques, il réclame un effort important par rapport à son frère à bicarburation : + 5 000 € à équipement équivalent. Soit 25 900 € dans cette version Extreme au lieu de 20 900 €. Certes, il passe les vitesses tout seul et ajoute une instrumentation numérique plus tendance que les compteurs à aiguilles, mais quand même… Et hélas, pas de bonus à espérer pour réduire l'écart.

Reste à savoir si le Jogger hybride est plus économique à l'usage. Selon nos relevés, le budget carburant est assez contenu puisque nous avons constaté un appétit de seulement 5,5 l/100 km en ville, où les phases en électriques sont nombreuses, 6 l/100 km sur route et 7,5 l/100 km sur autoroute, soit 6,2 l/100 km en moyenne.

Un appétit bien plus contenu que celui du Jogger bicarburation, assez glouton quand s'alimente au gaz. Sa surconsommation par rapport à un fonctionnement au Sans-Plomb atteignant 35 %, le break à deux réservoirs réclame alors 7,5/100 km sur route, 9,5 l/100 km en ville et même 10 l/100 km à 130 km/h. De quoi vider sa cuve de gaz de 40 litres en 400 km sur un long trajet. Certes, il reste alors 50 litres d'essence, mais autant refaire le plein pour carburer au moins cher…

Cela posé, malgré sa voracité, le Jogger GPL reste plus économique à l'usage. En moyenne, il réclamera environ 9 € pour 100 km, contre 11,80 € pour son frangin hybride. Même en ville, où l'écart de consommation entre les deux atteint 4 l/100 km, mieux vaut rouler au gaz. Il est vrai que le Sans-Plomb 95 E10, facturé 1,90 €/litre en moyenne actuellement, ne joue pas en faveur de l'hybride.

Note : 15 /20 15,3 /20 Explication des critères de notation

Aspects pratiques : aussi accueillants l'un que l'autre…

Le Jogger a donc intérêt à se rattraper à la conduite. En attendant, il avance un sens de l'accueil équivalent à celui des autres versions. La batterie du système électrique occupant la place de la roue de secours ou de la cuve GPL, le coffre atteint toujours 829 litres en version cinq places. Avec les strapontins supplémentaires, la capacité de chargement demeure correcte à six, mais trop juste à sept (le lot de tous les véhicules de ce format).

Dans l'habitacle en tout cas, tout le monde est bien installé, y compris au deuxième rang où la banquette dessine trois sièges distincts, et l'espace aux jambes est généreux à toutes les places. En outre, les rangements sont immenses dans les portières, et l'on peut disposer, sur les versions haut de gamme, de tablettes type aviation. Hélas, même dans les finitions les plus hautes, le passager avant ne peut modifier la hauteur d'assise.

À défaut d'être joviale et raffinée, la présentation fait sérieux. Certes, le mobilier reste constitué d'un matériau dur et brillant, mais l'ensemble apparaît solide et rigoureusement assemblé. La moquette, en revanche, se fait rase et rêche. Par ailleurs, l'écran multimédia/GPS est clairement daté : les possibilités d'affichage sont simplistes et faire glisser les menus du bout du doigt demeure impossible.