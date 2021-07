Comparatif vidéo - Volkswagen Caddy vs Peugeot Rifter : des différences insurmontables

En France, le Peugeot Rifter est, avec son jumeau technique le Citroën Berlingo, l’une des meilleures ventes de ludospaces. Les deux français ont longtemps fait la course en tête pour satisfaire aux besoins des familles nombreuses.

Mais aujourd’hui les temps changent car deux concurrents de poids ont été renouvelés à quelques mois d’intervalle. Il s’agit des nouvelles générations de Renault Kangoo et de Volkswagen Caddy.

Vous avez eu l’occasion de découvrir récemment sur Caradisiac un premier match entre le Rifter et le nouveau Kangoo. Nous opposons aujourd’hui le Ludospace de Peugeot à la 5eme et nouvelle génération de Volkswagen Caddy. A cette occasion, la marque allemande a mis les petits plats dans les grands en dotant son modèle des technologies de la dernière Golf. Ce passage à la modernité, le Caddy l’entame par sa plateforme. Nouvelle, modulable et bien plus performante en matière de comportement routier. Elle permettra d’ailleurs au ludospace de profiter, dès 2022, d’une motorisation hybride rechargeable.

Cette grosse mise à jour se poursuit avec la silhouette, certes toujours cubique mais dynamisée. Le Caddy est plus bas, plus trapu et son regard gagne en caractère avec l’adoption d’un bouclier nid d’abeilles et de jantes 18'' au dessin inédit. C’est à l’arrière que l’on retrouve les plus grosses évolutions avec le passage à la verticale des optiques, rejoints par un jonc chromé qui longe le hayon.

Face à lui le Rifter tient la corde malgré une conception plus datée. Conçu sous l’ère PSA (aujourd’hui devenu Stellantis) il partage sa conception aves les Citroën Berlingo et Opel Combo. A la différence, Peugeot a souhaité faire monter en gamme son modèle afin de lui décoller au maximum son image d’utilitaire. Pour y arriver, elle a déployé tous les ingrédients qui font le succès de ses modèles actuels : à savoir un look de SUV. Ainsi le ludospace présente une garde au sol surélevée par rapport à ses concurrents, de généreuses protections autour des roues et sur les bas de caisse et une face avant « agressive » composée d’une calandre verticale et d’optiques avec la « griffe » lumineuse. Ce pari s’est avéré payant puisque le Peugeot Rifter truste les podiums des meilleures ventes en France mais aussi en Europe depuis maintenant 3 ans. Son restylage ne devrait d’ailleurs pas tarder à intervenir.

A bord, deux écoles s’affrontent. Le Rifter prenait tout le monde de court, en 2018, en installant le fameux i-cockpit composé d’une instrumentation haute analogique, d’un petit volant et d’un écran multimédia 8 pouces légèrement orienté vers le conducteur. Cette audace a fait mouche car, le i-cockpit est aussi l’une des raisons du succès de ce Rifter. Le Caddy lorgne davantage du côté de la berline et notamment de la Golf qu’il prend pour modèle. La position de conduite est plus basse et l’aménagement intérieur aussi pratique qu’à bord du Rifter. Les rangements sont nombreux et à portée de main. Les plastiques employés ne sont pas moussés mais leur qualité est équivalente à celle du Rifter.

Là où le Caddy marque sa différence, c’est sur le contenu technologique proposé nettement supérieur à celui du Rifter. Il reprend l’univers numérique « immersif » de la Golf, composé d’une instrumentation numérique grand format et d’un écran multimédia de 10'' liés par un support laqué. Cette tablette est à l’heure actuelle la plus rapide et la plus performante du marché. Elle reçoit au passage une carte dématérialisée e-SIM qui offre à son propriétaires plusieurs services en ligne. Dans sa version la plus aboutie, la plateforme « We Connect » donne accès au streaming, au Wi-Fi, aux fonctions de verrouillage et déverrouillage‚ tec. Attention, pour profiter de ces technologies, il faudra se confronter à des tarifs nettement supérieurs.

Aspect pratiques : deux écoles s’affrontent

Dans les deux cas, nos concurrents du jour arborent des silhouettes de camionnette, la fonction l’emportant sur la forme. Ce qui compte par-dessus tout, ce sont les fondamentaux. A savoir offrir de l’espace et de la modularité. Et à ce petit jeu Rifter et Caddy se marque à la culotte. Les deux rivaux offrent toujours deux longueurs de carrosseries avec un net avantage financier en faveur du français. Le Rifter peut accueillir 5 ou 7 passagers dans sa version courte moyennant 700 € de plus alors que le Caddy réclame près de 950 €. Pour passer à la version longue, Peugeot vous demandera 1 000 € tout rond en 5 places et toujours 700 € de plus pour bénéficier de deux sièges supplémentaires. Volkswagen commercialise sa version « Maxi », pour 3 000 € de plus avec cette fois 7 places de série.

Dans les deux cas, Caddy et Rifter dispose de deux portes latérales coulissantes très pratiques pour l’accès à bord. L’intérieur est vaste avec un léger avantage en faveur du Caddy aux places du second rang. Vous aurez ainsi un plus de place pour vos jambes. Volkswagen a choisi une banquette fractionnable 2/3 – 1/3 plus confortable pour les passagers mais moins pratique. Cette dernière est fixe mais elle peut se rabattre, s’escamoter, s’ôter et son dossier est inclinable. Peugeot a misé sur 3 sièges indépendants à l’assise plus étroite. Ils ne coulissent pas et ne s’ôtent pas. En revanche ils s’escamotent plus facilement et leur dossier est également inclinable.

Le Peugeot Rifter prend le large au regard des volumes proposés. Ainsi sa soute peut grimper jusqu’à 3 500 litres, tout sièges rabattus, quand le Caddy plafonne à 2 556 litres alors qu’il mesure 10 cm de plus. Le français dispose en prime d’une lunette arrière ouvrante sur le hayon très pratique pour transporter des objets longs. Un toit panoramique en verre est disponible (en option) dans les deux cas, mais encore une fois le Rifter domine en y ajoutant des rangements supplémentaires.

Pratique Volkswagen Caddy 2.0 TDi Style DSG 7 Peugeot Rifter BlueHdi 130 GT Line EAT8 Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 16,7 /20 17,6 /20 Explication des critères de notation

Rapport Prix/équipement : un fossé difficile à combler

Dès le départ, le ludospace de Peugeot part avec un avantage financier de 6 200 €, d’autant plus que son équipement de série est particulièrement complet avec par exemple la caméra de recul, l’accès et démarrage mains libres, la lunette arrière ouvrante, la navigation 3D connectée avec reconnaissance vocale, l’écran tactile capacitif 8", 1 prise USB en façade, Bluetooth, les barres de toit, la surveillance des angles morts, le frein de stationnement électrique, le régulateur/limiteur de vitesse, les jantes alliage 17'', l’aide au stationnement avant et arrière et la caméra 180°.

Impossible pour le Volkswagen Caddy de rattraper ce gouffre financier en matière d’équipements. Pire, même à ce niveau de prix, l’allemand facture en option l’ouverture et le démarrage mains libres (435€). Le Caddy compense par un niveau d’équipement similaire et un système multimédia plus grand et nettement plus performant. Ses technologies sont également supérieures à l’image du trailer assist qui gère seul les manœuvres avec une remorque mais ces équipements sont en option. Impossible pour le Caddy d’équilibrer les comptes. C’est donc par KO que le Rifter remporte la partie rapport prix/équipement.

Rapport prix/équipements Volkswagen Caddy 2.0 TDi Style DSG 7 Peugeot Rifter BlueHdi 130 GT Line EAT8 Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 12,7 /20 15 /20 Explication des critères de notation

Budget : un Caddy au prix maxi

Le Volkswagen Caddy 2.0 TDi 122 DSG7 Style de notre match est facturé 38 750 €. Un prix d’achat très élevé sur le marché des ludospaces. L’allemand dispose toutefois de quelques arguments à commencer par les consommations et émissions de CO2. Sa motorisation 2.0 TDi (136 g de CO2/km) est assujettie à un léger malus de 125 € contre 210 € pour le Rifter BlueHdi 130 (140 g de CO2/km). Sa consommation mixte homologuée est aussi inférieure (5,2 l/100 km contre 5,4 l/100 km pour le Rifter). Dans les deux cas, ces moteurs diesel sont équipés de courroie de distribution qui nécessitent un changement périodique et couteux. Leur garantie (2 ans, kilométrage illimité), sont identiques mais le Rifter se détache par une fiabilité attendue meilleure et surtout une plus grosse cote sur le marché de la seconde main. Au final, victoire du Peugeot Rifter.