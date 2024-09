Comparez les prix des centres de contrôle technique autour de chez vous en un clic

Il existe depuis 2019, mais il vient de profiter d’une mise à jour. En se rendant sur prix.conso.gouv.fr, vous pouvez comparer les prix que pratiquent les différents centres en France.

Désormais, les cartes interactives sont à différentes échelles : nationale, départementale et communale. Afin de trouver rapidement le centre le plus proche de chez vous, il est possible d’effectuer une recherche par commune, département via une liste déroulante, type de véhicule (camionnette, 4x4, camping-car…) et par énergie (diesel, essence, électrique, gaz, hybride). Il est aussi possible d’étendre ses recherches dans un rayon allant de 10 à 100 km.

Le site propose même une recherche par numéro de SIRET. Si vous constatez un prix non conforme, il est possible de le signaler sur le site SingnalConso.

Un prix affiché, pas remisé

Si cet outil est une bonne chose, il ne peut refléter totalement la réalité puisqu’il existe un écart entre les prix affichés et pratiqués. En effet, une remise de 10, voire 15 %, est courante dans la profession. Seulement, rien n’indique si ristourne il y a, ni de quel montant.

Ce site a vu le jour suite à deux événements. Le premier étant la réforme du contrôle technique en 2018 avec de nouveaux points de contrôles et notamment l’apparition des défaillances critiques. Le second est le mouvement des gilets jaunes suite à la hausse des taxes sur les carburants. Ainsi, sans bouger de chez soi, il est possible de choisir un centre de contrôle moins cher et pas trop loin.