Confinement : peut-on aller au garage pour repasser en pneus été ?

Lorsque les cloches de Pâques sont passées, pour ceux qui ont opté pour les pneus hiver, il faut songer à remettre les pneus été. Ceux-ci ont un mélange de leur gomme qui est plus adapté aux températures élevées.

Lorsque le thermomètre grimpe, les pneus été assurent une meilleure adhérence, une meilleure stabilité et surtout de meilleures distances de freinage que les pneus hiver. De plus, le mélange de gomme permet aux pneus été d'être plus résistants à l'usure. Mais vous le savez, le confinement est passé par là. On peut alors se demander s'il est autorisé d'aller faire la permutation chez son garagiste.

Les garages font partie des commerces qui peuvent rester ouverts pendant le confinement. Dans l'arrêté du 14 mars publié au Journal Officiel, on a dans les activités autorisées "Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles" et "Commerce d'équipements automobiles".

Il est donc possible de se rendre dans un garage. Ceux-ci sont toutefois amenés à effectuer d'abord des opérations urgentes et nécessaires pour des véhicules prioritaires (ambulances, police…) ou pour les personnes qui continuent d'utiliser leur voiture pour aller travailler.

En clair, si vous avez crevé, aucun souci pour une réparation. Il en est de même si vos pneus sont au témoin d'usure. Et en ce qui concerne la permutation hiver/été ? Nous avons contacté plusieurs garages, et ceux qui nous ont répondu nous ont assuré qu'ils pouvaient faire l'opération, que cela n'était pas empêché par les règles du confinement. Le commerce d'équipements auto permet aussi d'acheter de nouveaux pneus.

Aucune contre-indication claire donc, mais il est vrai que la notion d'acte indispensable peut sembler floue. Renseignez-vous bien avant de vous rendre chez votre garagiste et n'oubliez pas votre attestation de sortie dérogatoire. Le plus simple sera toutefois de prendre rendez-vous à partir du 11 mai, date à laquelle on pourra se déplacer sans se justifier dans un rayon de 100 km. Ce qui n'est plus si loin.