Confinement : une carte pour savoir où vous pouvez aller

Constatant que des Français interprétaient trop librement les premières mesures du confinement, le Premier Ministre a annoncé en début de semaine un durcissement des règles pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Édouard Philippe avait notamment dans le viseur les sorties sportives.

Une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire a été mise en place par le ministère de l'Intérieur. Si les déplacements en voiture sont toujours autorisés sans limitation de kilomètres mais toujours dans les cas de réelle nécessité (travail, courses alimentaires), pour les sorties liées à une activité physique ou une promenade avec un animal de compagnie, il y a désormais une distance maximale à respecter : un kilomètre autour du domicile.

Vous avez un doute sur la taille de votre champ d'action ? Un site internet vous permet de connaître la zone dans laquelle vous pouvez vous déplacer. Il suffit d'entrer son adresse et vous pouvez ensuite voir sur une carte la zone autorisée coloriée en rouge.

On rappelle qu'en plus de durcir les règles, le gouvernement a aussi durci les sanctions. En cas de non-respect des consignes, la première amende est toujours de 135 €. Mais en cas de récidive dans les 15 jours, c'est 1 500 €. Et pour les récalcitrants, qui se font pincer plus de trois fois en 30 jours, la sanction peut être de 3 700 € d'amende et six mois de prison. Une suspension du permis peut également être prononcée.