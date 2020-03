Confinement non respecté : bientôt la suspension du permis de conduire ?

Constatant que de nombreux Français ne respectent pas les consignes du confinement, qui imposent de se déplacer pour le strict minimum, l'État a décidé de sévir. Samedi soir, dans le cadre de l'étude de la loi d'urgence sanitaire, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement qui vise à punir plus sévèrement les récalcitrants.

La sanction de base reste la même. Le premier non-respect entraîne une amende de 135 €. Mais en cas de récidive dans les 15 jours, ce sera 1 500 €. Surtout, s'il y a plus de trois infractions constatées dans les 30 jours, il sera désormais question d'un délit, puni de six mois d'emprisonnement et de 3 700 € d'amende dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.

Attention à ceux qui veulent jouer avec le feu, car il pourrait aussi être question d'une peine complémentaire de travail d'intérêt général et d'une suspension du permis de conduire de trois ans. Les discussions reprendront aujourd'hui au Sénat.

Les règles du confinement pendant l'épidémie de Covid-19 vous imposent de laisser le volant au maximum pendant quelques semaines. Les récalcitrants risquent de devoir l'abandonner quelques années.