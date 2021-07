Conversion électrique : au tour de la Ford GT40

Le spécialiste anglais de la conversion électrique Everrati, qui propose déjà toute une série d'autos (Porsche 911 964, Land Rover Serie 2, Mercedes W113...), ajoute une corde importante à son arc. En se servant du châssis du partenaire américain Surperformance, Everrati annonce le développement d'une GT40 électrique.

Rappelons que Surperformance possède les droits pour certaines autos Ford et Shelby, la GT40 "Continuation" en faisant partie. L'Américain vend les plateformes à des tiers qui s'en servent ensuite pour monter des blocs et les adapter. Un premier prototype est en test actuellement pour valider la configuration, l'emplacement du moteur et des batteries, et surtout le comportement et les performances pour être en accord avec le modèle original en V8. Sans le bruit, évidemment.

Everrati ne parle pas encore de la production et du prix final, mais sachant que la 911 Type 964 est déjà facturée à partir de 250 000 livres sterling (avant options et configuration du client), on peut déjà tabler sur un prix bien salé pour cette GT40 zéro émission.