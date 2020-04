Coronavirus - Une France de l’auto dont nous pouvons être fiers!

Des constructeurs automobiles qui fabriquent du matériel médical, d’autres qui mettent gratuitement des voitures à disposition, ou bien encore des sociétés d’autoroutes qui font des cadeaux aux usagers : jour après jour, la crise sanitaire permet aussi d’assister à quelques petits « miracles » inimaginables il y a encore un mois.

Pour vous (se) remonter un peu le moral, Caradisiac a voulu souligner et mettre en avant ces initiatives aussi louables qu’étonnantes qui fleurissent ça et là dans l’Hexagone en cette période exceptionnelle et illustrent à merveille la faculté d’adaptation de notre société. Embarquez avec nous pour un tour de France des beaux gestes.

Et prenons pour commencer la direction des Yvelines, en région parisienne, où le groupe PSA transforme une partie de son usine en pôle d’assemblage pour des pièces de respirateurs artificiels : « Plutôt que de chercher à définir par nous-mêmes un respirateur, nous sommes allés voir un industriel pour identifier ses besoins », précise ainsi Yann Vincent, Directeur Industriel & Supply Chain du groupe PSA. « L’assemblage des blocs centraux des respirateurs est de type mécanique, et c’est là-dessus qu’Air Liquide, la constructeur de ces machines, rencontre des difficultés. De notre côté, nous avons les compétences permettant une augmentation de la production. » PSA et ses partenaires Air Liquide, Valeo et Schneider ont pour objectif de livrer 4 500 unités d’ici la fin avril, et le solde au 15 mai, répondant à l’appel formulé par le Président Macron en début de semaine.

Phénomène rare, les syndicats et la direction de l’entreprise avancent ici à l’unisson : « Cette initiative traduit l'élan de solidarité et la générosité des salariés de PSA Poissy en cette période si particulière » commente un délégué syndical FO à PSA Poissy. «C'est notre responsabilité sociale que de participer à cet effort de guerre sanitaire.»

A quelques kilomètres à vol d’oiseau, au Technocentre de Guyancourt, Renault consacre lui aussi son savoir-faire à la fabrication de respirateurs, en partenariat avec des fournisseurs tels que Michelin (pour des joints) et ST Microelectronics, et en s’appuyant sur l'expertise technologique d’une partie de son équipe de F1. « Il y a d'un côté une contribution sur l'impression 3D en attendant que les pièces soient injectées, et de l'autre la mise à disposition du Technocentre comme site d'assemblage » précise Éric Marchiol, ingénieur chez Renault chargé de piloter le projet, interrogé par France info.

L'usine #AlpineCars de Dieppe contribue à la solidarité locale pour faire face à la crise sanitaire COVID-19 en faisant don de gants et de masques aux services hospitaliers et aux associations de la région.

Bravo pour leur soutien ! #RestezChezVous pic.twitter.com/90blbM556R — Alpine Cars FR (@alpine_cars) April 2, 2020

En attendant que toutes ces machines sophistiquées soient fabriquées, l’aide prend des formes plus directes au personnel médical. L'usine Alpine de Dieppe (76) a fait don de gants et de masques aux services hospitaliers et aux associations de la région. PSA, de son côté, annonce avoir déjà donné près de 400 000 masques aux hôpitaux, services d'urgence et préfectures, tout en préservant les stocks nécessaires pour les salariés en activité.

Renault annonce par ailleurs que 150 concessions formant son réseau commercial mettent gratuitement à disposition des soignants un millier de véhicules dans le cas où le leur est indisponible pour cause d’entretien ou de panne.

Démarche identique pour Opel (groupe PSA), avec 300 voitures disponibles, mesure à laquelle s’ajoutent des opérations d’entretien « à prix coûtant ». Citons aussi Free2Move (500 voitures en région parisienne) et Zity (300 voitures en région parisienne), les services d’autopartage de véhicules électriques mis en place par les groupes PSA et Renault, qui assurent gratuitement leurs prestations pour les personnes travaillant dans le domaine médical. Ainsi, Zity gare ses voitures à proximité des 9 grands hôpitaux parisiens engagés dans lutte contre le Covid-19, et celles-ci se voient rechargées et nettoyées par ses équipes pendant les périodes de travail des soignants.

Les indépendants aussi

On note au passage que même des garagistes indépendants prennent des initiatives de ce type. Impossible de toutes les répertorier ici, mais on citera comme exemple le cas de cet agent Citroën de Serres-Castet (64), Thomas Automobiles : « Nous mettons gratuitement à disposition des véhicules de prêts à toutes les personnes du corps médical qui ont un problème de véhicule durant cette période », annonce Thomas De Sousa, le directeur du garage, cité par la République des Pyrénées. Beau geste.

Autre cas parmi des centaines d’autres, celui de l’agent Peugeot Guyot de Châlons-en-Champagne (51) qui, bien qu’actuellement fermé, continue d’intervenir pour l’entretien et les réparations du personnel médical. « Cela concerne les pannes ou l’entretien. Si on peut dépanner, on le fait. Si on ne peut pas, on met une voiture gratuitement à disposition. On veut continuer à assurer la mobilité de ce personnel », commente le concessionnaire, cité par L’Union. Bravo ! Bonne réactivité aussi du réseau de garages de l’Alliance Automotive Group (Top Garage, Précisium Garage, Mon Garage, etc.), dont près de 500 établissements sont d’astreinte pour permettre la réparation des véhicules de quiconque doit rouler malgré le confinement. L’objectif est que toutes les pièces de rechange soient acheminées à J+1, ce qui n’a rien d’une sinécure actuellement.

Des milliers de professionnels de l’auto encore ouverts

Précisons de fait que des milliers de professionnels de l’automobile restent ouverts pour aider les personnes qui ont besoin de leur véhicule pour travailler (professionnels de la santé, véhicules d'intervention, personnels de commerce alimentaire, taxis, livreurs, etc.). Les établissements disponibles sont notamment répertoriés sur la plate-forme Sélène, mise en place par la Fédération national des artisans de l’automobile (FNA) et la Fédération de la distribution automobile (FEDA). En complément, on citera l’application Roulons zen mise en place par le Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) qui répertorie elle aussi d’enseignes d’entretien-réparation toujours actives. Une preuve, si besoin était, de l’impérieux besoin d’auto-mobilité de notre société.

Bison fûté s’y met aussi, avec la publication d’une carte en ligne répertoriant les aires de services et de repos disponibles sur le réseau routier national, ainsi qu’une autres recensant les centres de contrôle techniques ouverts ainsi que des centres routiers et relais routiers signalés.

Un million de pleins offerts

Pour bouger, on a aussi besoin de carburant. C’est pourquoi même le pétrolier Total fait un geste, qui va consister à « mettre à disposition des établissements hospitaliers des bons d’essence utilisables dans les stations Total pour un montant pouvant aller jusqu’à 50 millions d’euros », soit l’équivalent d’environ un million de pleins offerts ! En complément, la Fondation Total va verser 5 millions d’euros en faveur de l’Institut Pasteur, des associations hospitalières et associations sanitaires impliqués dans la lutte contre le Covid-19.

Assurer la continuité du service autoroutier, cela consiste aussi à contrôler, nettoyer et désinfecter les aires du réseau VINCI Autoroutes, comme ce matin sur l'aire de Gript Nord de l'autoroute @A10Trafic #TousMobilisés pic.twitter.com/3dqTVRYc34 — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) April 3, 2020

Les exploitants d’autoroutes s’y mettent aussi, à l’image de Vinci Autoroutes dont les équipes restent mobilisées pour assurer la continuité du trafic. L’entreprise publie tous les jours sur Twitter l’état de suivi de la disponibilité de ses services ainsi qu’une carte de ses aires ouvertes (2 mises à jour quotidiennes). A 13 heures ce 3 avril, ces indicateurs étaient les suivants : 100% des aires de services ouvertes, 100% des douches, WC et boutiques de première nécessité disponibles sur aires ouvertes, et 97,1% des aires de repos ouvertes. A cela s’ajoute notamment la distribution de café le matin aux chauffeurs routiers, voire de repas chauds grâce au déploiement de foodtrucks sur certaines aires.

Les routiers sont vraiment, vraiment sympas !

Et comment oublier les chauffeurs routiers, qui continuent d’assumer leur tâche dans un contexte des plus difficiles, avec des conditions d’accueil qui restent malgré tout loin d’être idéales? Qu’ils soient ici remerciés et célébrés. A leur destination, la Fédération Nationale des Transports routiers (FNTR) a mis en place une carte de solidarité qui permet aux chauffeurs identifier les endroits où ils peuvent manger, se doucher ou se reposer. Courage les amis, tout le monde vous est reconnaissant pour les efforts déployés !

Les taxis aussi

Autres pros du transport, les taxis. Ce vendredi matin, Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, salue la mobilisation et les initiatives déjà déployées après l’appel du Président de la République aux professionnels du taxi pour assurer le transport des soignants : « Dans le contexte de crise que nous vivons, ils démontrent comme ils l’ont fait lors de crises précédentes leur mobilisation sans faille pour répondre aux besoins de la Nation. Profession strictement réglementée, au service du public, ils ont une place à part entière au sein de l’offre de transports », souligne un communiqué du Secrétariat d’Etat aux transports. Evoquons au passage ces nombreuses villes où le stationnement est devenu gratuit, recensés par le biais du service de paiement via smartphone Paybyphone.

Du côté des pouvoirs des publics, citons aussi la direction des routes Île-de-France (DiRIF) qui continue d'assurer la continuité de ses missions pour les déplacements en Ile-de-France. Même si le niveau de trafic reste quasi-nul (le 18 mars dernier, la baisse atteignait -50% à -75% selon les axes par rapport à un mercredi habituel, par exemple), les agents restent mobilisés pour assurer la fluidité du transport routier.



Et pour terminer, coup de chapeau (ou de képi) aux forces de l’ordre, notamment les gendarmes, qui sont des acteurs à part entière du monde automobile. Et remercions les pour leur participation à l’effort collectif, en procédant, souvent sans protections pour eux-mêmes, à ces indispensables contrôles de confinement sans lesquels la maladie se propagerait plus vite encore, surchargeant encore un système hospitalier déjà à genou. Merci à tous, et à bientôt sur nos routes.

Et que les professionnels qui ne sont pas mentionnés dans cet article veuillent bien nous pardonner, tant il est impossible de prétendre ici à l’exhaustivité. Merci aux pompistes, aux carrossiers, aux centres auto, aux radars (non, là on plaisante)... Et qu’ils n’hésitent pas à se manifester en écrivant à l’auteur de ces lignes, qui se fera dans la mesure du possible le relais de leurs actions au service de la collectivité.