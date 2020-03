Coronavirus : la crainte des concessionnaires, qui attendent beaucoup des constructeurs

Si les concessionnaires font aujourd'hui une part non négligeable de leur chiffre d'affaires par l'après-vente, il n'empêche que le virus a un gros impact sur l'activité commerciale, y compris sur les véhicules d'occasion qui sont une source de revenus non négligeable.

Pour les véhicules neufs, c'est encore plus complexe : les concessions ont des objectifs de volumes annuels fixés par les constructeurs. C'est d'ailleurs ce qui encourage bon nombre de distributeurs à immatriculer des véhicules en démonstration, en véhicule 0 km (neuf, mais immatriculé) ou dans des boîtes de location pour atteindre les objectifs, quitte à perdre de l'argent sur les décotes.

Malheureusement, tout ceci est arrêté en période de coronavirus. Le réseau de concessionnaires européens du groupe Volkswagen s’est déjà organisé pour avoir une aide substantielle de la maison mère allemande. Il s'agit notamment de reporter la date butoir de paiement des véhicules neufs pour les concessions, qui pourront gagner du temps, mais aussi des véhicules d'occasion et des pièces détachées. Les objectifs annuels et les accords de bonus seront par ailleurs réévalués en accord avec la situation.

Chez Renault, aussi, des discussions sont en cours avec le réseau français de concessionnaires en collaboration avec la banque de Renault, RCI. Le but est "d'assurer la pérennité financière" des points de vente, qui sont déjà parfois très en difficulté dans un marché en forte évolution, entre fiscalité changeante et pénalisante, voiture électrique et baisse de la part des particuliers dans les ventes de véhicules neufs...

Via Automotive News Europe