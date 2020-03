Coronavirus - Renault compte sur l'État et l'Alliance pour se relancer

L'épidémie de Covid-19 a mis à l'arrêt l'industrie automobile. Dans une interview donnée au Parisien, Jean-Dominique Senard déclare : "Nous vivons une des épreuves les plus difficiles de notre histoire". Le président de Renault rappelle que le secteur fait travailler 15 millions de personnes en Europe, dont 400 000 en France.

À ce jour, Renault a mis à l'arrêt 21 sites industriels. Pour Jean-Dominique Senard "la première raison est bien évidemment la sécurité, la protection et la santé de nos équipes". Mais il ne cache pas aussi une explication économique, avec une chute des commandes, plusieurs gros marchés du Losange étant en période de confinement, avec donc des concessions fermées.

Pour tenir le coup pendant la tempête, le Losange compte sur le soutien de l'État, dont il s'est assuré cette semaine lors d'un entretien téléphonique avec Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. L'idée de nationaliser des fleurons français a d'ailleurs été évoquée par le ministre. Mais en ce qui concerne Renault, Jean-Dominique Senard indique que "ce n'est pas à l'ordre du jour". Il indique que cela n'avait ainsi pas été fait lors de la crise financière de 2008.

Jean-Dominique Senard garde d'ailleurs une confiance en l'avenir "parce qu'il ne faut pas s'y tromper, le jour où la conjoncture redevient plus favorable, dans l'industrie automobile, cela peut être extrêmement rapide et fort". On peut imaginer une relance rapide grâce à un afflux de commandes. Le président souligne notamment que le Losange ne devrait pas repartir de zéro grâce à son internationalisation. Ses usines en Corée du Sud et en Chine ont ainsi redémarré.

Jean-Dominique Senard compte aussi sur la force de l'Alliance, fortement secouée ces dernières années, mais qui pourrait bien ressortir ressoudée durablement par la crise. Pour le président de Renault, l'Alliance avec Nissan et Mitsubishi, "au sein de laquelle la solidarité aujourd'hui bat son plein et avec qui nous travaillons tous les jours sur un plan d'avenir [...] sera le fer de lance de notre rebond, face à cette crise mondiale majeure".