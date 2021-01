Couvre-feu avancé pour tous : quels sont les déplacements autorisés en voiture après 18 heures ?

En réponse à

on s'en bat les couilles en fait de cette charia sanitaire qui ne satisfait que le trou de balle décati au fion gavé de lustucrus.....ce gouvernement d'enculés vendus a niqué la fête et la nuit joyeuse, la culture, la convivialité du bar ou du restaurant tout ce qui fait le sel de la vie pour y substituer cette atmosphère anxiogène opportuniste et orchestrée qui ne satisfait que les fils de Pétain rigides et les suceurs pleutres, et ils nous resservent pour 2021 un virus remasteurisé à grand renfort d'ausweis, de couvre-feu, de pseudo sécurité globale de baltringues