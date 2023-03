Covoiturage - BlaBlaCar s'apprête à racheter Klaxit

C'est la mine réjouie que les dirigeants de BlaBlaCar et de Klaxit posent presque avant l'heure pour une photo de famille. On se dit dès lors que la fusion éventuelle entre ces deux entreprises spécialistes du covoiturage ne devrait pas nécessiter de recours au 49.3...

Dans un communiqué publié ce 15 mars par BlaBlaCar, le pionnier et leader du covoiturage annonce en effet que des discussions sont actuellement menées pour « un projet d'acquisition de la plateforme Klaxit », enseigne spécialisée dans le covoiturage domicile-travail. Fondé en 2012, cet opérateur travaille avec une cinquantaine de collectivités locales et accompagne parallèlement 350 entreprises dans les déplacements de leurs salariés.

« Nous allier à BlaBlaCar, une évidence »

Ce projet de rachat, qui pourrait officiellement s'opérer « à l'horizon 2024 » permettrait « d'intégrer l’activité de Klaxit de manière complémentaire à BlaBlaCar Daily (Ndlr : application créée en 2018, destinée au covoiturage courte distance), sur le segment du service aux collectivités et aux entreprises », indique BlaBlaCar.

Concrètement, il s'agirait de « fusionner Klaxit et BlaBlaCar Daily en une seule application, réunissant les points forts de chacune afin de proposer un service optimisé pour l’ensemble des utilisateurs, des collectivités et des entreprises.» Objectif visé par les deux parties : « convertir encore davantage d'automobilistes au covoiturage » à l'heure où plus de 10 millions de conducteurs continuent à réaliser seuls leurs trajets quotidiens.

« Depuis 2012, Klaxit a construit pas à pas un modèle capable de faire décoller le covoiturage courte distance », confie Julien Honnart, Co-fondateur et Président de Klaxit. « Pour convaincre encore plus de citoyens, nous avions besoin d'une marque connue de tous et d'une communauté de plusieurs millions de membres. Nous allier avec BlaBlaCar est alors apparu comme une évidence », déclare-t-il.

« L’acquisition de Klaxit, une start-up française dont l’équipe a une expertise reconnue sur la mobilité à destination des collectivités et des entreprises, serait une corde supplémentaire à notre arc pour contribuer à ce changement sociétal et environnemental nécessaire, en écho aux ambitions du Plan Covoiturage lancé par le Gouvernement pour atteindre 4,5 millions de tonnes de CO2 évitées par an.», assure de son côté Nicolas Brusson, cofondateur et CEO de BlaBlaCar.