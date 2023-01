Covoiturage : jusqu'à 200 euros pour les nouveaux conducteurs inscrits

« Sur les dernières semaines, nous avons mis en place une équipe dédiée de développeurs et d’ingénieurs pour adapter nos plateformes (BlaBlaCar et BlaBlaCar Daily) à ce nouveau double bonus », annonce Adrien Tahon, Directeur France de BlaBlaCar. « En parallèle », poursuit-il, « nous avons fortement renforcé nos équipes de relation client. D’une part car nous nous attendons à avoir beaucoup plus d’usagers, et d’autre part, pour répondre à leurs questions. Enfin, nous allons également mettre en place une grande campagne de sensibilisation afin d'informer les automobilistes de l’existence de ce double bonus de deux fois 100 euros. »

Prime doublée pour les covoitureurs courte et longue distance

Ce lundi matin, lors d’une présentation qui a duré 15 minutes montre en main, le patron France de BlaBlaCar, l’un des opérateurs leaders du secteur, a voulu montrer que son staff était dans les starting-blocks pour verser la prime covoiturage. Cette aide constitue l’une des mesures phares du plan gouvernemental dédié au covoiturage, présenté le 13 décembre dernier et entré en application ce 1er janvier.

L’objectif de cette aide d’Etat, rappelons-le, est d’inciter les conducteurs à se mettre au covoiturage. Concrètement, chaque nouvel automobiliste qui s’inscrit sur une plateforme de covoiturage au cours de l’année 2023 peut potentiellement bénéficier d’un coup de pouce financier de 100 euros, une sorte de bonus de bienvenue qui peut atteindre 200 euros si l’usager s’engage à transporter des passagers à la fois sur les trajets domicile-travail (de moins de 80 km) et longue distance. Ce sera le cas chez BlaBlaCar.

Adrien Tahon, qui espère que cette prime « aura un effet appel d’air pour attirer beaucoup d’automobilistes », a rappelé les conditions fixées par l'Etat pour bénéficier de ce versement. Pour les trajets courte distance, « il faudra réaliser 10 trajets en 3 mois, ce qui équivaut à une semaine d’aller-retour domicile-travail », indique-t-il. En ce qui concerne les trajets de plus de 80 km (longue distance), « il faudra réaliser 3 trajets en trois mois. » Selon lui, « ce sont des paliers extrêmement faciles à atteindre ! »

Il faut néanmoins rappeler que le gouvernement n’a pas prévu de bonus pour les personnes qui covoiturent de façon informelle (hors opérateurs) et pas davantage pour les covoitureurs qui étaient inscrits sur les plateformes dédiées (BlaBlaCar, Karos, Klaxit et autres) avant le 1er janvier 2023. Adrien Tahon ne peut qu'en prendre acte. Il constate toutefois que « ceux qui covoiturent déjà depuis quelques années profitent des bénéfices du covoiturage au quotidien et 100 euros ne représente plus grand-chose par rapport à toutes leurs économies réalisées. » Selon les chiffres de BlaBlaCar, un conducteur qui covoiture économiserait en moyenne 31 euros pour chaque trajet longue distance (« soit 120 euros en deux week-ends de covoiturage »), et 4 euros sur chaque trajet courte distance, « soit une quarantaine d’euros par semaine ».