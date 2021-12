Crash test Euro NCAP : les Nissan Qashqai et Mercedes EQS brillent

L'événement du jour, c'est assurément le résultat catastrophique des Dacia Spring et Renault Zoé au crash-test Euro NCAP, la première ayant eu une étoile, la seconde… zéro. Mais l'organisme européen a dévoilé d'autres résultats, nettement meilleurs, avec de nombreux 5 étoiles.

D'ailleurs, si cette dernière salve de l'année comporte les pires résultats depuis la mise en place d'une nouvelle grille d'évaluation plus sévère en 2020, elle contient aussi une nouvelle référence en matière de sécurité, la Mercedes EQS. C'est simple, la nouvelle grande berline électrique de l'étoile associe le meilleur score en protections des adultes (96 %) et le meilleur score en protection des enfants (91 %). Ses résultats pour les usagers vulnérables de la route et les équipements de sécurité sont aussi à un haut niveau (76 et 80 %).

Alors certains diront que c'est facile avec une voiture qui coûte plus de 100.000 € ! Heureusement, la sécurité n'est pas qu'une question de prix. Il faut ainsi noter les jolis scores du nouveau Nissan Qashqai, un des SUV les plus vendus en Europe. Il se partage même le record pour la protection des enfants avec l'EQS (91 %) et obtient un beau 91 % pour la protection des adultes. Mieux, il égale le record pour la partie équipements de sécurité (95 %), son freinage d'urgence ayant très bien fonctionné face aux voitures. Le japonais aurait atteint la perfection si le freinage d'urgence en marche arrière avait mieux marché.

Parmi les bons élèves de cette fin d'année qui ont aussi eu 5 étoiles, il y a le BMW iX, les Genesis G70 et GV70, le Volkswagen Caddy et la nouvelle Skoda Fabia, qui prouve que l'on peut décrocher la célèbre note maximale en 2021 en étant une citadine populaire.

Trois modèles ont eu quatre étoiles. Un résultat sans surprise pour le Nissan Townstar, un modèle dérivé du dernier Kangoo et doté des mêmes résultats, plutôt bons pour un ludospace. Score assez bon aussi pour le MG Marvel R en rapport de ses prix serrés (avec toutefois une protection du conducteur moyenne). Enfin, la nouvelle Fiat 500 électrique a également eu 4 étoiles, pénalisée aussi par une protection du conducteur moyenne. En cas de choc latéral, sa tête peut heurter la porte opposée. Le petit gabarit ne joue pas en sa faveur.

Tous les résultats du 8 décembre 2021