Crash test Euro NCAP : une seule étoile pour le Dacia Jogger, cinq en option avec la DS 4

Deuxième salve de résultats pour Euro NCAP en 2022, avec seulement trois véhicules notés. Et les scores sont mitigés. Ce qui va retenir l'attention, c'est bien sûr la nouvelle mauvaise note chez Dacia. Quelques semaines après la Spring, c'est au tour du Jogger de n'avoir qu'une seule étoile.

Précision importante : pour noter le nouveau véhicule familial de la firme roumaine, l'organisme indépendant est parti du résultat de la Sandero Stepway, qui a eu deux étoiles en 2021. Euro NCAP indique que le Jogger est très proche de la citadine, avec la même base technique et le même contenu technologique. Quelques tests supplémentaires ont juste été faits.

Le Jogger a donc le même score que la Sandero en protection des adultes, soit 70 %. Pour la protection des enfants, c'est 69 %, contre 72 % pour la Sandero. Pour ces deux résultats, c'est correct. En fait, le modèle est surtout plombé par le reste, qui dépend des assistances à la conduite. Or, le Jogger se contente volontairement de l'essentiel, en rapport avec son positionnement tarifaire. Il y a ainsi un score de seulement 39 % pour les équipements et 41 % pour la protection des piétons/cyclistes.

Lorsque la Spring avait eu une étoile, la marque avait expliqué à Caradisiac qu'elle ne fait pas la course aux étoiles car cela implique de doter les véhicules d’équipements et de technologies que ses clients ne souhaitent pas payer à ce jour. Dacia rappelait que ses produits sont homologués et conforme aux réglementations européennes.

Vu les ventes de la Spring, on se doute que le client Dacia a bien compris que ce n'était pas un souci. Cela peut être plus gênant pour des constructeurs au positionnement haut de gamme. Et voir ainsi la nouvelle DS 4 avec seulement quatre étoiles semble plus problématique. Pour être précis, il y a deux notes pour la DS 4 : quatre étoiles avec l'équipement de sécurité standard, cinq avec le pack sécurité étendu. Avec lui, le freinage d'urgence fonctionne avec un radar en plus de la caméra, se faisant plus efficace. Cet équipement arrive en série en milieu de gamme, une pingrerie à ce niveau de prix qui coûte donc une étoile.

Il est toutefois bon de rappeler que cela ne changera rien pour la protection du conducteur et de ses passagers. Avec les deux notations, le score pour les occupants adultes est de 85 %, pour les enfants c'est 86 %. De bons résultats. Idem pour les piétons et cyclistes, c'est 74 %. Le changement concerne donc l'équipement de sécurité, avec 82 % pour la DS4 la mieux dotée, 65 % pour la version de base. Voilà donc une unique différence qui enlève une étoile. Mais des modèles moins luxueux, comme la Volkswagen Polo, n'ont pas fait cette erreur.

Enfin, le Honda HR-V a aussi eu quatre étoiles, et c'est son seul score général. S'il a eu 82 % pour les adultes, il pêche un peu côté enfants, avec seulement 75 %, la tête des plus jeunes étant en danger lors des chocs latéraux.