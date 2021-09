Crise des semi-conducteurs : un manque de 8 à 10 millions de voitures en 2021

Depuis le début de l'année, l'industrie automobile est fortement impactée par la pénurie de semi-conducteurs. Ces composants électroniques sont très présents dans nos autos de plus en plus équipées en aides à la conduite et gadgets technologiques.

La quasi-totalité des constructeurs doivent ralentir, voire stopper temporairement, des usines. Et la situation continue de se dégrader. Au point que le cabinet Alix Partners a quasiment doublé ses prévisions pour le manque à gagner des constructeurs.

Ceux-ci devraient perdre l'équivalent de 210 milliards de dollars de ventes cette année. En mai, Alix Partners tablait sur 110 milliards. Le cabinet pensait à l'époque que la pénurie de semi-conducteurs entraînerait une amputation de la production de 3,9 millions de voitures en 2021. Selon ses dernières prévisions, ce serait 7,7 millions ! Cela représente la production annuelle de Toyota (la marque et non le groupe) !

Le cabinet IHS Markit est encore plus pessimiste, évoquant carrément un manque de 10 millions de véhicules, avec une situation qui s'est encore dégradée en cette rentrée. Cela s'explique notamment par la reprise de l'épidémie en Asie, qui ralentit la production des semi-conducteurs.

La situation va donc encore plus se tendre du côté des concessions. Les délais de livraisons ne cessent de se rallonger, évoluant bien souvent entre 6 et 9 mois. Et tous les clients ne sont pas logés à la même enseigne, car les marques favorisent désormais la production des véhicules les plus rentables, c’est-à-dire les plus grands et les mieux équipés, ainsi que ceux dotés d'un moteur hybride ou électrique.