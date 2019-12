Cupra annonce la nouvelle Leon de compétition

Tout récemment, le groupe Volkswagen annonçait l'arrêt de son soutien dans le moteur thermique en compétition, ce qui signifiait la fin définitive de la Golf en championnat de tourisme TCR. Une image plus vraiment "raccord" avec l'image nouvelle de Volkswagen, qui se tourne vers l'électromobilité.

Mais chez Seat, il n'est visiblement pas encore l'heure de l'abandon du TCR. La branche sportive Cupra dévoile une image teaser de la nouvelle Leon de TCR, qui sera basée sur la génération de Leon à découvrir le 28 janvier prochain.

Cette image a donc un double intérêt : confirmer l'engagement de Cupra pour le thermique (malgré l'arrivée de l'El Born et d'une Leon électrique de course) et surtout en dévoiler un peu plus sur la signature lumineuse de la nouvelle Leon.

La compacte espagnole arrive à un moment clé en Europe puisque la concurrence est dans l'ensemble assez vieillissante : Renault Mégane, Peugeot 308 ou encore Opel Astra. La Leon pourra donc compter sur un timing parfait et un fort contenu technologie emprunté à la nouvelle Golf.