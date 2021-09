Cupra Born : un prix de 40 250 € pour commencer

En réponse à

L'absurde une fois de plus à son paroxysme ou presque. Une marque prétendue sportive sort un énième Suv, sur base de ID3 qui n'est pas particulièrement réussie dans le genre...Et bien sûr l'autonomie d'un véhicule à vocation familiale comme ce Suv est famélique, comme toute électrique roulant sur autoroute, pénalisée par l'aérodynamique et le poids. Bref n'importe quoi, et pour environ 40000 hors options. Faut être déphasé pour acheter celà aujourd'hui.