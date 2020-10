Cupra : le Formentor serait proposé avec le 5 cylindres Audi

La gamme du Cupra Formentor comportera 7 motorisations, comme l'a confirmé la marque espagnole récemment dans un communiqué officiel. Mais il se pourrait bien que l'on ait une surprise dans les mois à venir, puisqu'un drôle de Formentor a été surpris ces derniers jours sur le circuit du Nürburgring avec quatre (deux de chaque côté) sorties d'échappement et un design très spécial.

Selon les observateurs présents sur place, il n'y avait plus vraiment de place au doute : c'est bien le son du cinq cylindres Audi que l'on entendait, ce qui viendrait conforter la rumeur d'un Cupra Formentor à moteur 2.5 TFSI.

Pour l'heure, il faut évidemment garder du recul sur ces informations, mais les photos que nous avons pu consulter montrent qu'il s'agit bel et bien d'un Formentor très spécial, avec des trains probablement spécifiques. Pour l'heure, Cupra campe sur ses positions et maintien la gamme annoncée, mais si le 5 cylindres venait à être proposé sur le Formentor, ce serait alors inédit : Volkswagen n'y a même pas "droit", sur aucune des sportives et des SUV, y compris sur les récents Tiguan et T-Roc R.