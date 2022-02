Cupra : une croissance à grande vitesse

En ce 22 février, Cupra a fêté ses quatre ans. L'occasion de proposer une conférence (en ligne) pour faire le point sur le développement de la marque. Et sa croissance est fulgurante. En 2021, la firme sportive de Seat a écoulé 79 300 véhicules, contre 27 400 en 2020. L'envolée s'explique par l'arrivée du Formentor, son premier modèle spécifique, joli succès avec 54 600 livraisons.

Et Cupra a confirmé ses grandes ambitions. Il veut doubler ses ventes en 2022 et donc atteindre 160 000 livraisons, grâce à la montée en puissance du Formentor et au lancement de la compacte électrique Born. Mais la priorité de 2022 est le développement du réseau mondial, qui doit doubler.

Pour les prochaines nouveautés, il faudra attendre. Comme on le savait déjà, la marque lancera en 2024 le Tavascan, un crossover électrique. Puis il y aura en 2025 une citadine sportive, annoncée l'année dernière par le concept Urban Rebel, et qui reposera sur une base dérivée de la MEB (utilisée par la Born).

Cupra a aussi profité de sa présentation pour dévoiler le "Metahype", une incursion de la marque dans le metaverse, qui est en gros un monde virtuel façon Sims, où Cupra parlera de ses produits ou proposera des événements culturels. Cela permet "de créer des expériences immersives totalement nouvelles", pour les clients actuels et les prochains, la Metahype étant ainsi pratique pour faire connaître la marque à un nouveau public jeune.

Mais sur l'aspect virtuel, on a davantage retenu l'idée de la Cupra2 Experience, qui combine le réel et le virtuel pour un nouveau type de course. On conduit dans un monde réel, c’est-à-dire au volant d'une voiture qui existe sur une piste qui existe, mais avec un casque qui nous montre un décor virtuel. On peut ainsi être dans la vraie vie sur une piste au milieu de rien et avoir l'impression de conduire sur la lune !