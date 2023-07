Cupra va construire l'impressionnante DarkRebel. Et après ?

Vous avez adoré le Cupra DarkRebel. C’est ce qu’affirme le constructeur espagnol, expliquant avoir enregistré pas moins de 270 000 configurations de ce concept-car virtuel sur son site internet dédié depuis sa mise en ligne. Le site en question permettait de modifier quelques paramètres stylistiques de ce coupé ressemblant à une véritable supercar, avec un très long capot et des traits particulièrement seyants.

Dans un nouveau communiqué officiel, la marque explique qu’elle va donc construire « en vrai » ce DarkRebel pour saluer la passion de tous les gens qui l’ont configuré sur internet. Le modèle physique final sera dévoilé « prochainement » mais pour l’instant, le constructeur ne parle que de la réalisation d’un concept-car à l’échelle 1 et pas d’une version roulante pouvant aller jusqu’à la commercialisation en série.

Jusqu’où osera aller Cupra ?

Alors que Seat prépare sa disparition, Cupra occupe un positionnement de plus en plus sportif et haut de gamme. La marque vient de lancer le Tavascan, un SUV électrique familial plus puissant que ses cousins de chez Volkswagen et Audi. Va-t-elle monter en gamme dans les années à venir au point de pouvoir commercialiser un jour des modèles aussi radicaux que le DarkRebel ? Maintenant que MG propose son Cyberster, tout est possible après tout…