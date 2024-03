Dacia invente le showroom phygital

Et si le site internet des constructeurs automobiles devenait la nouvelle porte d’entrée commerciale des marques automobiles. C’est en tout cas le pari fait par Dacia. Poussant le constat que 79 % de ses clients se renseignent d’abord en ligne avant toute autre démarche auprès du réseau et qu’ils passent de moins en moins en concession, le constructeur franco-roumain a décidé de faire du digital un argument commercial.

D’abord le Duster, puis courant avril le nouveau Spring. Alors que ces deux modèles fraîchement dévoilés ne seront pas en concession avant encore plusieurs semaines, il est d’ores et déjà possible d’en prendre le volant, de façon virtuelle.

Pour cela il suffit de se rendre sur le site Dacia.fr et de réserver un créneau de trente minutes pendant lequel il sera présenté une vidéo (plus promotionnelle que technique) pendant laquelle sont mises en avant les principales caractéristiques du véhicule avant qu’un (e) conseiller (ère), aidé (e) de son smartphone et de quatre caméras entourant le véhicule, ne vous fasse une visite personnalisée de la voiture et réponde à toutes vos questions sur le produit. Sylvain Coursimault, directeur marketing Dacia France avoue que cette « stratégie digitale est une adaptation à la nouvelle démarche clients en termes de parcours d’achat. »

Pour Thomas Dubruel, Directeur commercial Dacia France, « c’est une très bonne façon de ne pas laisser tomber l’enthousiasme entre le reveal d’un modèle, l’ouverture à la commande et son arrivée en concessions. » Mais impossible d’acheter la voiture lors de ces visios présentations. « Si le prospect est intéressé le genius (conseiller expert) le réoriente vers le réseau qui, si le client le souhaite peut le rappeler dans l’heure » précises Julien Lebrun Directeur des ventes Dacia France. « Le rendez-vous live est une brique supplémentaire dans notre dispositif commercial. »

Tournées dans un studio de la région parisienne, le plateau reprend tous les codes des concessions Dacia. Couleurs, mobiliers, signalétiques, on se croirait dans un vrai showroom de la marque. D’une capacité de 18 entretiens quotidiens, six jours sur sept (sauf vendredi) les rendez-vous live Dacia, débutent aujourd’hui jusqu’à fin juin. Même si à cette date Duster et Spring seront déjà en concession le constructeur veut savoir s’il y a « toujours une appétence » pour la démarche. Et ainsi anticiper le futur lead digital.