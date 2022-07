De nouveaux showrooms éco-responsables chez Dacia

Une refonte de fond en comble. Après avoir développé la signalétique et la nouvelle identité graphique à l’extérieur de ses points de vente, Dacia, avec le concours du studio 5.5 connu pour son approche responsable du design, revisite l’intérieur de ses showrooms autour de trois axes : fonctionnalité, flexibilité et éco-responsabilité. D’après Thomas Brient, Directeur efficacité des ventes et marketing : « Le réseau, est un partenaire clé de la marque, il est important d’améliorer le concept intérieur de nos showrooms et de moderniser l’expérience client ». Désormais les concessions doivent pouvoir évoluer rapidement dans le temps et s’adapter à toutes les tailles de points de vente. Ainsi trois formats de concepts ont été pensés afin de pouvoir s’adapter non seulement à la grandeur de la concession, mais aussi au nombre de véhicules exposés.

Matières durables et recyclés

Fini les points fixes, place à la modularité. Les espaces de vente sont ainsi rendus flexibles grâce à l’installation de mobilier déplaçable, non fixé au sol ni au mur. De quoi permettre l’évolution de l’agencement intérieur selon les besoins et les envies. Les matériaux sont pour l’essentiel recyclés et durables. Les socles de panneaux sont par exemple construits à partir de pneus recyclés, quant aux tissus de siège ils sont réalisés à partir de bouteilles en plastique.

Convivialité et digital

Le parcours d’achat a été modernisé dans son intégralité avec un mix digital-physique simplifié afin d’être au plus près des attentes clients. Des panneaux « Dacia et Moi » décrit au prospect le parcours client, du choix à la commande, de façon très claire et synthétique : je choisis et j’essaie, je définis mon financement, je passe ma commande. Pour davantage de convivialité, vendeur et client ne seront plus face à face mais assis côte à côte, autour d’un éventuel support digital consultable par les deux parties.

Avec l’application de réalité augmentée, le client pourra faire le tour de la voiture (échelle 1), la mettre en situation, et même s’installer virtuellement à l’intérieur directement depuis son smartphone ou sa tablette. Un moyen d’être en phase avec la digitalisation de la relation client qui comprend la fin de la frontière entre physique et digital. Aujourd’hui un automobiliste se rend deux fois en concession avant l’achat de son véhicule ; c’est quatre fois moins qu’au début des années 2000. Mieux, un acheteur sur trois serait prêt à le faire directement via internet. Si le réseau joue un rôle important, il doit désormais intégrer les habitudes d’achat ou de comparaison dématérialisées. Et surtout être un peu plus qu’un lieu de vente de voiture.

Le showroom comme lieu de vie

Au-delà de l’offre automobile, Dacia propose désormais un service merchandising sur les points de vente. Un renouveau pour la marque qui ne vendait plus de produits dérivés depuis 2019. La première collection est composée d’un ensemble d’objets pour « se reconnecter avec la nature » : un sac à dos, une gourde, un imperméable et une casquette, tous éco-conçus, sont proposés dans un premier temps, avant que la gamme ne s’agrandisse. Un moyen créatif de fédérer une communauté clients attachée au lifestyle au-delà du produit voiture à condition de bien cibler les objets qui intéressent la clientèle. Pour le réseau, c’est tout bénéf ! Proposer des objets dérivés est une bonne manière de faire de l’image, ou encore de créer du trafic et un lien entre le client et la concession. Aux avant-postes de ce renouveau, deux points de vente pilotes en France (Nanteuil Les Meaux et Reims) intègrent déjà la nouvelle identité Dacia. En attendant qu’elle soit étendue à l’ensemble du réseau d’ici 2023.