Dacia : opération renouveau

Après le lancement de son premier Lens Snapchat en 2020, pour promouvoir son Sandero, Dacia accroît de nouveau sa présence dans le virtuel. L’application Dacia Réalité Augmentée permet de positionner, depuis son smartphone ou sa tablette, une voiture 3D dans l’environnement de son choix. Choisir un modèle de la gamme, sélectionner une couleur et visualiser la Dacia de son choix s’incruster en 3D dans un décor, entrer à l’intérieur, observer les détails, zoomer, configurer et partager les photos avec votre communauté.

Ludique et pratique

L’utilisation est toute simple et gratuite. Il suffit de télécharger l’application DACIA AR (App Store / Google store) de l’ouvrir et de choisir le modèle Dacia voulu dans toute la gamme. Puis de tenir bien à l’horizontal son smartphone ou sa tablette parallèle à une surface plane pour que la voiture s’inscrive virtuellement dans l’univers voulu. Ensuite c’est un jeu d’enfant. Tout se pilote du bout du doigt et d’un simple clic. Un système développé conjointement par Dacia et Scale-1 Portal, start-up française spécialisée dans les outils d’expériences immersives. Effet ludique garanti ! Mais la raison de ce développement est surtout pratique.

« On vient de renouveler la gamme d’un seul coup. Pour générer un effet de masse il devient essentiel de faire entrer nos nouveaux modèles dans nos concessions le plus vite possible. Et cela est impossible physiquement. Voilà pourquoi nous avons déployé cette application de réalité augmentée qui a permis de présenter nos nouveautés simultanément dans 28 pays et en 18 langues » affirme Thomas Brient, Directeur efficacité vente & marketing Dacia. La diversification des contenus et la digitalisation des parcours de vente s’avèrent un véritable outil pour les clients, les concessionnaires mais aussi pour les vendeurs secteurs qui font beaucoup de prospection. Un triple bénéfice donc.

Nouvelle approche client

Le client peut avoir une première approche depuis chez lui, quant au réseau, il peut utiliser l’outil pour monter les véhicules de manières inédites en complément d’outils existants lorsque le modèle n’est pas en show-room. Et cela également permet de patienter jusqu’au Mondial de Paris (17 au 23 octobre 2022) où sera enfin présentée physiquement la nouvelle gamme Dacia. L’autre effet induit par la mise en place de cette application de réalité augmentée est d’apparaître comme une marque moderne, plus technologique. Et au passage de rajeunir la cible client.

Mais Pour Thomas Brient, cet outil est « juste la partie émergée de l’iceberg. Cela s’intègre dans un nouvel éco système d’une large transformation du parcours client et des services Dacia ». Cela passe une amélioration du service client avec un renouvellement en cours de nos concepts accueil concession dotés à l’avenir d’intérieurs plus accueillants, plus flexibles et souples, plus éco-friendly. Aujourd’hui la réalité augmentée permet de reproduire l’intérieur et l’extérieur du véhicule. Demain, avec l’avènement de la 5G et du web 3.0, le champ des possibles va s’élargir. Il sera peut-être possible de reproduire des concessions entières. Mais s’il faut tenir compte des avancées technologiques, Thomas Brient assure que rien ne pourra se faire sans un bon réseau, le partenaire clé de l’expérience réelle, voilà pourquoi de gros efforts vont être faits sur ce point dans les mois à venir.

Le début de la mue Dacia.