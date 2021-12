Dacia Jogger : à quoi ressemble la version de base ?

Le Jogger, c'est le nouveau véhicule familial de Dacia, qui peut embarquer jusqu'à 7 personnes. Il va ainsi prendre la relève du peu sexy Lodgy. Influencé par le monde des SUV, le Jogger se fait plus désirable. Du moins avec la série limitée Extreme, que la marque a montrée à la présentation, et qui profite d'un look plus soigné, avec par exemple des jantes noires.

Mais est-ce la douche froide avec la version d'accès, qui joue le prix psychologique sous les 15 000 € ? Nous sommes allés voir à quoi elle ressemble dans le configurateur qui vient d'être mis en ligne.

À l’extérieur

C'est la bonne surprise ! Le Jogger de base n'a pas une apparence… basique. À cela une raison : comme c'est désormais le cas avec les Sandero et Duster, Dacia ne propose plus de version dépouillée Access, dont l'unique but était d'avoir un prix d'attaque cassé (mais qui représentait 1 % des ventes). Le Jogger commence donc avec la finition Essentiel, auparavant le deuxième niveau chez Dacia.

L'Essentiel reçoit les boucliers peints, les éléments aspect chrome dans la calandre et les prises d'air, la signature lumineuse en Y. L'aspect baroudeur, avec les bas de caisse et passages de roues protégés, les skis couleur argent, les barres de toit et même les antibrouillards, est aussi en série. Côté roues, ce sont des enjoliveurs, mais sur du 16 pouces, ce qui évite l'impression roulettes. Il manque juste les poignées et les rétros couleur carrosserie, ainsi que les vitres arrière teintées.

À l’intérieur

C'est en revanche plus low-cost à l'intérieur, avec une ambiance des plus tristes. Il n'y a ainsi pas l'habillage en tissu clair sur le centre de la planche, le volant est façon mousse et sans le décor argent. Il manque aussi ce décor autour du levier de vitesses. Le modèle Essentiel n'a pas d'écran tactile mais le support Media Control, qui permet de fixer son smartphone et d'en faire l'accès pour la radio.

L'équipement

Cette finition porte bien son nom, et comprend l'essentiel ! Il y a en série : six airbags, le freinage d'urgence automatique, l'allumage automatique des feux, les vitres avant électriques, le limiteur de vitesse, la banquette 1/3-2/3, le volant et le siège conducteur réglable en hauteur.

Au final

En oubliant la finition dépouillée Access, le Jogger commence sa gamme avec une variante Essentiel à l'équipement correct et qui présente plutôt bien, même si l'intérieur est encore un peu typé low cost. Mais vu les prix, on pardonne toujours à Dacia !