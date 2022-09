Dacia-Patagonia, même combat?

L’actualité nous réserve parfois d’amusants télescopages. La semaine dernière, au moment où le grand Roger Federer officialisait sa prochaine retraite, le chanteur Serge Lama annonçait lui aussi prendre la sienne alors que sort son nouvel album contenant précisément une chanson à la gloire de…Roger Federer !

De même, le lendemain du jour où le patron de la marque de vêtements outdoor Patagonia annonçait que les dividendes de son entreprise serviraient désormais uniquement à financer des actions favorisant l’environnement, à hauteur de 100 millions de dollars par an, suscitant une vague d’approbation mondiale, Dacia dévoilait son concept-car Manifesto, un buggy à la définition justement très…« patagoniesque », à base de grands espaces, de conception minimaliste et de matériaux recyclés.

Même si Dacia a bâti son succès sur des tarifs bas, contrairement à l’entreprise américaine précitée, les convergences sont nombreuses.

Ce show-car, qui ne connaîtra certes aucun prolongement en série, est ainsi présenté comme « robuste, abordable et écologiquement performant », grâce à l’usage important de matériaux recyclés mais aussi « en connexion avec la nature, respectueux de l’environnement. »

Tout en gardant nos distances avec le greenwashing dont raffolent souvent les constructeurs automobiles, on ne peut que saluer une démarche et un discours qui correspondent parfaitement à l’air - vert - du temps.

Ce Manifesto est un véhicule plus important qu’il n’y paraît, ne serait-ce que parce qu’il est « signé » d’un constructeur extrêmement populaire en Europe.

Dacia y est en effet numéro trois des ventes aux particuliers (et numéro 1 en France), et ses Sandero, Duster et autres Jogger font partie des chouchous d’automobilistes ravis d’en avoir pour leur argent avec des véhicules pratiques, abordables et faciles à vivre.

Une veine que Dacia continuera de cultiver dans les années à venir, tout en travaillant sur la désirabilité de ses voitures, à travers un design toujours plus soigné.

La bonne nouvelle, enfin, est qu’aussi minimaliste que soit le Manifesto, on n’a qu’une envie : se glisser derrière son volant et partir à l’aventure. Sans qu’il soit question de moteurs surpuissants, de débauche d’équipement ou d’assistances électroniques en tous genres. En 2022, le cheap, c’est chic.