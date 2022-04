Dacia prêt à bousculer le marché des compactes

Depuis quelques semaines, on trouve dans les concessions Dacia le Jogger, une nouvelle proposition destinée aux familles. Ce modèle, aux airs de grand break baroudeur, prend ainsi la relève des Lodgy et Dokker. Bien qu'étroitement dérivé de la dernière Sandero, le Jogger affiche une longueur de 4,55 mètres, un gabarit de véhicule compact.

C'est ainsi le premier élément d'une offensive du constructeur roumain sur le segment C, le cœur du marché européen. Pour Dacia, qui connaît un grand succès sur le segment B avec la Sandero (voiture la plus vendue aux particuliers en Europe), le segment C est donc le prochain levier de croissance. Si on raisonne par gabarit, le roumain y est bien sûr déjà bien présent avec le Duster. La troisième génération sera lancée d'ici la fin de l'année 2023.

Auprès d'Automotive News, Denis Le Vot, patron de la marque, indique que la taille ne changera pas, avec 4,35 mètres de longueur environ. Mais il promet un Duster nettement amélioré, grâce à l'adoption de la base CMF-B. Il renvoie ainsi aux progrès faits par la dernière Sandero avec cette base technique plus moderne. Le Duster sera ainsi plus confortable, avec moins de bruit et de vibrations à bord.

Si le Duster ne va pas grandir, c'est parce qu'il sera rejoint par un deuxième SUV, plus imposant, le Bigster. Ce modèle mesurera environ 4,60 mètres et pourra embarquer 7 personnes. Et c'est avec lui que le constructeur veut partir à la conquête d'une clientèle supplémentaire.

Denis Le Vot rappelle que le prix de vente moyen sur le segment C est de 33 000 €, une somme qui va encore grimper avec les nouvelles normes pollution. Le Bigster devrait commencer sous les 20 000 €. Dacia ne va ainsi pas perdre de vue sa philosophie : ce modèle proposera l'essentiel à prix serré. Il n'est plus question de low-cost, mais il n'est pas non plus question d'oser une montée en gamme déraisonnable.

Le Bigster a été annoncé par un concept-car, exposé il y a quelques jours au Salon de Lyon. Et on a pu constater sur place des réactions très positives sur le design. Le Bigster et le Duster vont ainsi soigner leur look pour attirer au-delà des fans de Dacia et de ceux qui cherchent le prix le plus bas. Denis Le Vot indique que le Duster jouera une carte plus baroudeur, en conservant une version 4x4, et plus utilitaire pour ceux qui aiment son côté fonctionnel.

La marque va enfoncer le clou en proposant des versions hybrides de ces modèles, qui seront ainsi les hybrides les moins chers de leur catégorie respective.