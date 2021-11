Dacia Sandero : le prix a augmenté de 10 % en un an

Au 1er décembre, Dacia va faire évoluer sa grille des prix, avec évidemment des hausses à la clé. "Encore" peut-on s'exclamer ! La marque avait déjà gonflé ses tarifs en mars, en juin et en octobre. Ce sera donc la quatrième augmentation depuis le début de l'année. Et ce sera aussi la quatrième hausse pour les nouvelles Sandero, arrivées dans les concessions fin 2020.

En mars, la variante classique avait pris 200 €, la Stepway avait augmenté de 300 €. En juin, la Sandero normale a augmenté jusqu'à 300 € et c'était jusqu'à 400 € pour la Stepway. En octobre, c'était + 200 € sur la normale et + 300 € sur la Stepway.

Et selon les infos d'un membre de Worldscoop, une autre inflation conséquente est donc prévue au 1er décembre. Pour les deux variantes, les moteurs essence prendront 300 €. La déclinaison GPL, la plus prisée des clients, augmentera de 500 € !

Seul le modèle d'accès est épargné, afin de garder le prix psychologique de base de 9 990 €. Pour rappel, au début, la Sandero 3 la moins chère était à 8 690 €, mais Dacia a supprimé cette année la version dépouillée Access.

La hausse sur un an est parlante avec la déclinaison Stepway, dont la structure de gamme n'a pas changé. La version Essentiel va désormais débuter à 13 690 € en TCe 90 ch, alors que c'était 12 590 € au lancement. Pour le GPL, ce sera 13 890 € au lieu de 12 590 €. Soit 1 300 € de hausse, plus de 10 % !

Les hausses des prix sont monnaie courante dans l'automobile. Mais elles sont de plus en plus fréquentes à cause de la situation actuelle, avec une flambée des cours des matières premières et des coûts de transport. Les constructeurs répercutent ces hausses pour préserver leurs marges !

Mais chez Dacia, les petites augmentations répétées se font particulièrement sentir, les prix étant low-cost. Elles sautent moins aux yeux chez des marques généralistes.