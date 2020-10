Dacia Spring : le prix final français se précise

Certes, ce n'est pas la France, la TVA y est différente (27 % contre 20 % en France), et certes, les équipements peuvent légèrement varier (quoique sur une auto comme la Spring, les différences devraient être minimes), mais le tarif hongrois de la Dacia Spring donne déjà une idée de ce que nous aurons en France : 17 700 € pour les précommandes. Ce qui, transformé en TVA française, donne un peu moins de 16 000 €, mais si l'on tient compte des écarts constatés entre Hongrie et France, nous serions plutôt sur un prix proche voire légèrement supérieur à 18 000 €.

On peut évidemment toujours espérer que Dacia propose la Spring à un tarif similaire (brut, hors TVA) en France, ce qui donnerait un tarif client autour des 16 000 €, et surtout l'énorme coup de communication de proposer la première électrique neuve du marché à s'approcher des 10 000 €, bonus compris.

A ce prix, on commence à se rapprocher doucement de la triplette électrique du groupe Volkswagen (e-Up!, Mii et Citigo e iV), qui sont certes plus chères (l'écart est encore sensible), mais elles ont aussi des batteries nettement plus grosses, un moteur nettement plus performant, et une polyvalence plus grande, même si l'habitabilité devrait être logiquement inférieure.

Ce serait également environ 3000 € de moins qu'une Renault Twingo ZE en finition d'accès Zen. Rappelons que les deux autos partagent la même batterie (une poignée de kWh en moins pour la Twingo), mais la Spring devrait être plus logeable que la Twingo. La roumaine a donc un coup à jouer, mais encore faudra-t-il contenir ce prix à 18 000 €, sans quoi le rapprochement avec une Mii Electric dotée des batteries de 35 kWh sera trop dangereux...