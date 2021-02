Daimler : le groupe auto bientôt renommé Mercedes-Benz

Daimler va se réorganiser. Le groupe allemand souhaite séparer son activité camions et bus, afin d'en placer une majorité en bourse. Le conseil de surveillance a donné son approbation pour étudier cette scission. Selon les analystes de Deutsche Bank relayés par l'agence Bloomberg, la division "Trucks and Bus" pourrait valoir à elle seule près de 30 milliards d'euros. Elle pourrait devenir l'une des plus grosses valeurs de la Bourse de Francfort. Daimler souhaite une première cotation d'ici la fin 2021.

Daimler ou plutôt Mercedes-Benz. En séparant les poids lourds, le reste de l'activité va être recentré sur les automobiles. Et pour symboliser ce changement, la partie automobile devrait abandonner le nom Daimler au profit de la marque phare. Voilà qui mettrait fin à un abus de langage, car il est vrai qu'on utilise déjà souvent Mercedes à la place de Daimler pour parler du groupe. Mercedes-Benz regroupera les voitures particulières et les utilitaires, les sous-marques AMG et Maybach, sans oublier la future coentreprise créée avec le chinous Geely pour l'avenir de Smart.

Ola Källenius, actuel patron de l'ensemble, souligne que "Mercedes-Benz Cars & Vans et Daimler Trucks & Buses sont des entreprises différentes qui ont des groups de clients, des voies technologiques et des besoins en capitaux spécifiques". Pour lui, "les deux sociétés opèrent dans des secteurs qui sont confrontés à des changements structurels et technologiques majeurs. Dans ce contexte, nous pensons qu’elles seront en mesure de fonctionner plus efficacement en tant qu’entités indépendantes".