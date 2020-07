Daimler veut vendre l'usine française qui devait produire une Mercedes électrique

Daimler souhaite vendre son usine située à Hambach, en Lorraine. Ce n'est pas un bruit de couloir, puisque le groupe allemand, maison mère de Mercedes, l'a annoncé via communiqué de presse. Daimler avait déjà entamé une restructuration de ses activités pour améliorer sa situation financière mais cette nouvelle décision surprise fait clairement suite à la crise du coronavirus.

Le site d'Hambach a été construit pour la fabrication de la Smart Fortwo, en 1997. Mais en 2019, Daimler a annoncé son intention de transférer la production des Smart en Chine, suite à la création d'une nouvelle co-entreprise avec Geely pour concevoir la production des prochaines citadines.

Toutefois, un avenir était assuré pour Hambach. En mai 2018, Mercedes annonçait que le site avait été choisi pour produire la compacte électrique de la marque, l'EQA. À l’époque, Dieter Zetsche, qui dirigeait le groupe germanique, avait rencontré Emmanuel Macron à l'Élysée, confirmant lors de cette entrevue un investissement de 500 millions d'euros à Hambach.

Daimler indique aujourd'hui sa volonté de réajuster son outil de production. Une usine pour fabriquer seulement l'EQA, ce n'était semble-t-il pas viable pour le nouveau patron de Daimler, Ola Källenius.

C'est une douche froide pour les employés du site, qui sont environ 1 500. En 2015, ceux-ci avaient accepté suite à un référendum de travailler 39 heures payées 37 jusqu'en 2020."On s'est battus comme des diables pendant cinq ans, on a fait des sacrifices pour avoir des projets, on a eu des projets et maintenant on nous dégage", a dénoncé auprès de l'AFP Mario Mutzette, délégué CFE-CGC.