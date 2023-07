De la Renault Clio au Ford Puma, le Top 25 des ventes flottes

Certes, le marché n'a toujours pas retrouvé son niveau de transactions de 2019, année d'avant-crise qui, cela dit, avait été historiquement faste pour le segment entreprise en France. L'Arval Mobility Observatory atteste en revanche de signes encourageants et note une belle croissance au cours du premier semestre 2023 avec 11,9 % d'immatriculations en plus par rapport à 2022, VP et VUL confondus.

L'AMO précise néanmoins que c'est le canal des VP qui contribue surtout à ce regain de forme. Ce dynamisme se ressent à travers le palmarès des voitures distribuées depuis janvier à la clientèle flottes. Illustration au fil de ce Top 25, élaboré à partir des données recueillies par le Cabinet AAA Data. Il confirme d'une part une certaine reprise en termes de volumes et atteste d'autre part d'une diversité des constructeurs, avec pas moins de 12 paddocks en lice : des marques françaises, mais aussi américaines, allemandes et coréennes, entre autres.

Les modèles français actuels leaders

Aux dix premières places, on retrouve des standards, badgés Renault, Peugeot et Citroën. Sachez que c'est la Renault Clio qui, depuis janvier, a récolté le plus de suffrages. Alors qu'elle avait fini le millésime 2022 très en retrait de la Peugeot 208, avec près de 6000 exemplaires de moins que sa rivale directe (23 604 contre 29 182), l'égérie au losange semble aujourd'hui vouloir pleinement sa revanche. La Clio s'est en effet s'affirmée en leader sur le 1er semestre avec un total de 17 666 immatriculations. Elle a, au passage, habilement conforté sa pole position du premier trimestre 2023, ajoutant à son porte-feuille dédié aux flottes près de 10 000 exemplaires neufs depuis le 1er avril.

Derrière elle, avec 15 033 unités livrées, la Peugeot 208 a gardé sa bonne cadence du premier trimestre avec un nombre d'immatriculations doublé. Entre les deux chefs de file du segment, on peut dès lors tabler sur une fin d'année musclée, un tête-à-tête entre citadines que certaines autres voitures bien connues se feront évidemment une joie de court-circuiter... On pense à la redoutable compacte/break Peugeot 308 (3e) mais aussi à une autre urbaine incontournable, la Citroën C3, actuelle 4e.

Entre les 5e et 10e places, on recense encore d'autres prétendants tricolores, signés Peugeot en l'occurence (les SUV 3008, 2008 et 5008), mais aussi trois fortes personnalités de l'écurie Renault : la Mégane et le Captur ainsi que l'Arkana, en pleine forme. Le SUV-coupé est 7e du classement provisoire 2023 et a quasiment triplé son capital sympathie en trois mois, passant de 2770 à 7590 livraisons.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette données sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. ous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Le Tesla Y et le VW Tiguan, solides outsiders

Ces 10 premiers, pourtant, ont tout intérêt à garder la tête froide. Ils doivent faire face à une concurrence étrangère toujours plus pressante, diverse et innovante. Gare en effet à ces outsiders qui n'attendent dorénavant plus qu'une défaillance des leaders pour bousculer l'ordre établi.

Le meilleur exemple, c'est le Tesla Y qui nous l'apporte. 19e du classement général des ventes en 2022, le best-seller du constructeur californien n'a cessé d'enfoncer le clou depuis janvier. Il n'est à présent qu'à un cheveu de la 10e place, vraiment à un cheveu dans la mesure où seuls 89 exemplaires l'ont séparé du Peugeot 5008 à l'issue de ce round semestriel.

Dans le dos du Tesla Y, c'est aussi d'autres vitrines étrangères qui se posent en challengers intéressants. Entre la 13e et la 25e place d'ailleurs, les spécimens du genre sont omniprésents et, qui plus est, pratiquement tous sur la montante. On peut citer les Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson et Kia Sportage, qui brillent par leur expérience et leurs dernières évolutions technologiques. On peut en outre faire référence à la BMW Série 1, à la Fiat 500 ou encore au Ford Puma. Le jeune emblème à l'ovable bleu fait une entrée remarquée à la 25e place ce semestre, avec 2361 mises à la route enregistrées.

TOP 25 des voitures immatriculées au 1er semestre 2023

(Source AAA Data)