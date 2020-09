De plus en plus de victimes de conducteurs sans assurance

"En conduisant sans assurance, on peut ruiner son existence." Voilà le slogan de la campagne lancée ce jour par le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), qui vient en aide aux victimes d’accidents de la circulation causés par des conducteurs dépourvus d’assurance ou des inconnus. Le FGAO alerte à nouveau sur ce fléau qui sévit sur nos routes.

Le nombre de conducteurs sans assurance est estimé à 800 000 en France. Et ils font de plus en plus de victimes. Le nombre a augmenté de 7 % en six ans. L'année dernière, près de 28 500 personnes ont été touchées. Et cela coûte cher : en 2019, pour indemniser les blessés ou les familles endeuillées, le Fonds a déboursé 116 millions d'euros. Les dépenses ont augmenté de 30 % en cinq ans.

Mais la campagne de communication du FGAO vise surtout à alerter les personnes sans assurance sur les conséquences financières que cela peut avoir pour elles. En effet, si le Fonds va indemniser les victimes, il se retourne ensuite contre le responsable. Et ce dernier peut avoir une dette à vie avec des sommes astronomiques à rembourser.

Le Fonds dresse le portrait-robot de l'automobiliste fautif : dans 60 % des cas, c'est un homme de moins de 35 ans. Dans 31 % des cas, c'est un chômeur. Un chiffre qui montre que la conduite sans assurance touche beaucoup les plus modestes, qui ont du mal à assurer leur véhicule.

Pour lutter contre ce fléau, l'État a mis en place un fichier des véhicules assurés, qui permet aux forces de l'ordre de savoir rapidement si le véhicule est couvert. De plus, depuis un an, des contrôles se font via les radars : lorsqu'un conducteur est flashé, on vérifie sa situation en matière d'assurance. S'il n'est pas assuré, un courrier d'alerte est envoyé en plus du PV pour excès de vitesse.