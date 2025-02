Decathlon a présenté le Rockrider E-ACTV 100, la Dacia Sandero du vélo électrique

Decathlon a une devise : rendre le sport accessible à tous. Dans les faits, Decathlon est surtout le point de départ des personnes voulant s’essayer à une activité sportive. Et « s’essayer » n’est pas simple quand la tentative affiche une note de 2 000 euros voire plus. L’enseigne française a donc décidé de revenir à ses fondamentaux et de rendre accessible au plus grand nombre le vélo à assistance électrique. Il manquait une gamme : Rockrider. Une référence : E-ACTV 100, afin d’éviter tout problème de traduction.

Un petit pas pour la mobilité, un grand pas pour la tranquillité

Le moins cher des Rockrider électrique n’a rien d’un Rockrider de pauvre : cadre en aluminium moulé aux courbes réussies, batterie amovible à ouverture latérale, éclairage intégré et alimenté par la batterie, freins à disques, garde-boue, et même une fourche suspendue. La promesse semble grande.

La promesse, justement, parlons-en. Decathlon vise deux types d’usages, totalement complémentaires par ailleurs. Le premier est le vélotaf. Se rendre sur son lieu de travail et revenir. Simple, basique. Le second est la promenade. Partir rouler, se balader, prendre du temps pour soi et profiter.

Un spectre large d’utilisateurs, des jeunes actifs aux retraités. D’ailleurs, le poids de 23 kg reste raisonnable par rapport aux autres vélos de ce type dans cette gamme de prix.

Le « design to cost » appliqué au vélo

Pour parvenir à 999 euros, Decathlon a fait des concessions. La première vient de la béquille, en option. Elle est vendue en pack à 49 euros, avec le porte-bagage. Ce dernier peut soutenir 40 kg.

Les freins sont à disques, mais mécaniques. Si les étriers sont signés Tektro, les manettes sont issues de la banque d’organes de l’enseigne.

Idem pour le moteur maison de 45 Nm logé dans le moyeu de la roue arrière. Selon le géant français du sport, il y en a actuellement 100 000 exemplaires sur les routes et la chaîne complète de production est contrôlée. De quoi effectuer rapidement une réparation ou un échange standard.

Point de capteur de couple. Un capteur de fréquence s’assure de synchroniser votre pédalage à la puissance de l’assistance. Pas idéal pour qui cherche à prendre un peu de plaisir. Mais le prix a ses raisons que la logique ne peut ignorer.

Car l’E-ACTV 100 a vu son cahier des charges greffé aux recommandations de réparabilités préconisées par l’ADEME d’un côté, par les requêtes des clients de l’autre.

La batterie délivre une capacité de 356 Wh. Elle se paie même le luxe d’intégrer une poignée de transport.

Les pneus sont en 700x47. Une section assez large pour s’aventurer hors des sentiers battus. Les structures à faible relief permettent de garder un certain confort de roulage.

Côté transmission, le Rockrider E-ACTV 100 est équipé en Microshift 6 vitesses. Suffisant d’après Decathlon. N’oublions pas que bon nombre d'utilisateurs se laisseront emmener par l’assistance et ne chercheront pas à dépasser les 25 km/h.

Le contrôleur est également pensé pour ne pas coûter trop cher. Point d’écran ici, mais des diodes bleues. Pour disposer d’un affichage, il faudra fixer votre smartphone sur la potence. Cette dernière accueille une fixation SP Connect.