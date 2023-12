Voici 4 vélos à assistances électrique qui ne vous ruineront (presque) pas

VTTAE Décathlon EST-100 (799 euros) : pour la petite rando

Nous vous avons promis une sélection abordable, alors autant commencer avec un vélo « peu cher » qui peut tomber sous les 500 euros grâce aux aides.

Disponible en bleu ou en blanc, l’EST-100 est un petit VTT à assistance électrique qui convient aux promenades dans les chemins sableux. Il est idéal pour du loisir et pour les courtes distances répétitives. Le moteur n’est pas très puissant, mais suffit pour les surfaces meubles et les légères montées. Le freinage est suffisant pour des pointes à 25 km/h. Mais ça s’arrêtera là. Ne tentez pas de la descente avec.

La batterie de 380 Wh n’est pas énorme, mais assurera une sortie de 30 km sans problème.

Cependant, penser à y installer des garde-boue pour les jours de pluie.

Le plus dérangeant reste le moteur dans le moyeu de la roue arrière qui n’aide pas à avoir un pédalage naturel.

Points positifs : Idéal pour rouler en se faisant plaisir

Le poids qui n’est pas si énorme (par rapport au prix)

Le moteur 250W de 42 Nm de couple

800 euros TTC sans compter les aides Points négatifs : Moteur dans le moyeu de la roue arrière

L’autonomie limitée

Il n’a de VTT que le nom

Nakamura Crossover LTD (799 euros) : pour la balade

Nakamura n’est pas uniquement un nom de scène de chanteuse, c’est également la marque de cycles d’Intersport. D’ailleurs, ce Nakamura Crossover LTD se positionne aux côtés du modèle Décathlon précédemment cité.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Si le VTT ne vous attire pas tant que ça, il y a le VTC. Pas le chauffeur, le vélo. Il se distingue par des garde-boue intégrés et un porte-bagages permettant d’y attacher des sacoches étanches et une béquille.

Côté batterie, il offre 5Wh de moins que le décathlon pour un poids plus élevé de 2 kg. De quoi tourner entre 25 et 30 km d’autonomie.

Les différences ne s’arrêtent pas là. VTC oblige, le cadre en col-de-cygne facilite la montée et la descente. La position de conduite est droite et soulage le dos.

Côté freins, c’est du disque mécanique qui arrêtera l’engin lancé à 25 km/h sans trop de difficultés.

Points positifs :

Rapport qualité – prix

L’équipement fourni

Polyvalence

Confort

Points négatifs :

Autonomie limitée

Le nom du vélo peut mettre une chanson dans la tête toute la journée

ADO Air 20s (1 316 euros) : pour aller au bureau et plus si affinité

Une Oasis de 10 ans, on a connu moins original comme nom. C’est la signification de ADO, constructeur de cycle qui commence à se faire un petit nom dans l’univers du vélo abordable au rapport qualité-prix ultra-serré.

Notre sélection porte sur l’Air 20s, une petite évolution du Air 20 qui sert à un contact de la rédaction depuis quelques mois, et qui avait fait son petit effet lorsque nous l’avion découvert.

Si la batterie ne vole pas haut, avec 360 Wh, soit de quoi parcourir 35 km à 25 km/h, le vélo se targue d’un point contenu de 18kg, d’une transmission par courroie, le tout en étant pliant ! On trouve également des garde-boue, une fourche avant suspendue et une béquille.

Ce n’est pas tout : l’assistance est liée à un capteur de couple (qui rend le pédalage bien plus naturel) et le freinage se fait via des freins à disque hydrauliques. Pour les fans, une application non indispensable existe.

Points positifs :

Compact

Pliant

Freinage hydraulique

18 kg

Équipement fourni de série

Capteur de couple

Fourche avant suspendue

Points négatifs :

Autonomie limitée

Roues de 20 pouces

Temps de charge un peu long

Tenways CGO600 (1 399 euros) : boulot, vélo, doudouche et dodo

Effectivement, 1 399 euros n’est pas ce que l’on peut appeler « peu cher ». Mais pour le coup, ce vélo mérite le détour. Tenways est une marque hollandaise qui s’est fait connaître pour ses vélos aux excellents rapports qualité-prix, avec notamment ce CGO600 qui se vend 1 399 euros désormais.

On retrouve un capteur de couple et c’est probablement l’essentiel, car de vélo ne pèse que 16 kg tout en offrant une géométrie de vélo type commuter et des pneus de 28 pouces. Oubliez le vélo de balade, ce CGO600 vous fera pédaler, tout en évitant de vous faire trop transpirer.

Le freinage à disque hydraulique est confié à Tektro, une transmission par courroie en carbone offrant suffisamment d’allonge pour pédaler fort et dépasser, à la force des mollets, les 25 km/h au-delà desquels l’assistance n’intervient plus.

Ajoutons un look d’enfer et des coloris sympas et nous avons un combo remarquable. Puis les garde-boue et la béquille sont offerts actuellement.

À réserver aux fans du pédalage pour lesquels les 20 km d’assistance ne seront pas une limite.

Points positifs :

Léger

Un vélo qui fait pédaler mais qui peut aider

Le design est top

La géométrie est un régal

Transmission par courroie et capteur de couple

Points négatifs :

Autonomie médiocre

Application inutile

Tube supérieur haut qui rend l’enjambement dangereux pour les entrejambes de pantalons

Voilà de quoi réveiller l’âme cycliste qui sommeille en vous, ou pas. Car la voiture, surtout en hiver, ça fait du bien aussi.

PS : les vélos à moteur pédalier sont effectivement mieux d’un point de vue sensations. Néanmoins, ces derniers ont vu leurs tarifs exploser, parfois pour des composants bas de gamme et peu durables dans le temps. Nous n’avons donc pas jugé bon de les ajouter. Néanmoins, si vous avez des modèles à partager, n’hésitez pas, les commentaires sont là (entre autres) pour ça.