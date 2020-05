"Le 2 juin, il sera mis fin à l'interdiction de déplacement à 100 km"

Mise à jour de 17h30. Voici ce qu'il faut retenir de la conférence de presse du Premier ministre. Ça y'est, la France repasse au vert! "Les résultats sont bons sur le plan sanitaire" s'est félicité le premier ministre Edouard Philippe au début de son allocution, qui a commencé aux alentours de 17h10. "Nous sommes un peu mieux que là où nous espérions nous trouver au mois de mai", a-t-il même ajouté, ce qui explique que "tous les départements vont bénéficier de mesures fortes de déconfinement. Mais nous allons surveiller particulièrement l'Ile-de-France."

A l'issue de la réunion du Conseil de défense qui s'est tenu ce matin en présence d'Emmanuel Macron, il a donc été décidé d'attendre le 15 juin pour voir si les frontières extérieures à l'espace européen pourraient s'ouvrir à nouveau.

En revanche, la France sera favorable à une réouverture des frontières intra-européennes à compter du 15 juin, "mais des mesures de réciprocité seront appliquées pour les pays qui ferment leurs frontières aux Français", a averti le Premier ministre.

Enfin, et c'est l'annonce la plus attendue, la mesure de limitation des déplacements à 100 km sera levée à compter du mardi 2 juin.

Mise à jour de 14h30. "Dans trois semaines, à la fin du mois de mai, nous saurons précisément où nous en sommes. Nous saurons si oui ou non nous avons réussi à contenir l’épidémie. Nous saurons tout cela au rythme des contaminations et des entrées à l’hôpital et en réanimation que nous allons évidemment surveiller avec une immense attention." avait prévenu le premier ministre Edouard Philippe dans son allocution du 7 mai. "Si ces chiffres restent bas, nous pourrons nous en féliciter et passer à une nouvelle phase, élargissant nos espaces de liberté dans de nombreux domaines particulièrement importants pour l’été qui vient. Si cela n’est pas le cas, nous en tirerons les conséquences et nous nous adapterons."

Dans la foulée, les pouvoirs publics avaient donc annoncé qu'aucun déplacement à plus de 100 km (à vol d'oiseau) de son domicile ne serait toléré, sauf impérieuse nécessité. On saura aujourd'hui à partir de 17 heures si cette limite est maintenue ou si, comme espéré au vu des régulières améliorations des conditions sanitaires, les déplacements dans l'Hexagone pourront reprendre normalement. Nous vous donnons rendez-vous aux alentours de 17 heures pour suivre les déclarations du Premier ministre.