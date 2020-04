Déconfinement : les annonces d'Édouard Philippe en matière de déplacements et transports

Le moment tant attendu est enfin arrivé. Édouard Philippe présente à l'Assemblée Nationale le plan du gouvernement pour déconfiner le pays à partir du 11 mai. Parmi les thèmes abordés par le Premier Ministre (PM), l'un des plus attendus concerne bien sûr les déplacements, qui sont limités et très encadrés depuis la mi-mars et les mesures de confinement pour freiner la propagation du Covid-19.

Que pourront et que devront faire les Français pour se déplacer, que ce soit en transport en commun, en voiture ? Suivez avec nous les annonces dans ce domaine. Elles concernent une première phase de déconfinement, du 11 mai au 2 juin.

Les grandes annonces à retenir

Dès le 11 mai, les déplacements seront de nouveau libres et sans attestation dans un rayon de 100 km.

Au-delà de 100 km, les déplacements seront limités à des motifs professionnels ou familiaux impérieux, toujours avec une attestation.

Le masque sera obligatoire dans les transports en commun. Il le sera dans les taxis et VTC sans vitre de protection.

Le live des annonces

15h55 - Édouard Philippe annonce qu'il est trop tôt pour envisager la période des vacances. Il donne rendez-vous pour fin mai et la présentation d'une autre phase de déconfinement en fonction des évolutions constatées sur l'épidémie pendant la première phase.

15h50 - Le 11 mai, il sera possible de se déplacer librement sans attestation, mais dans un rayon de 100 km. Au-delà, il faudra avoir un motif impérieux (travail, famille) et toujours une attestation.

La pratique du sport va pouvoir reprendre au-delà du rayon d'un kilomètre. Le vélo "loisir" sera donc de nouveau autorisé.

15h45 - Le PM en est conscient."Les décisions relatives aux transports sont particulièrement ardues". Deux grands objectifs pour les transports en commun : remonter massivement l'offre et baisser la demande, en favorisant le télétravail.

Le port du masque sera obligatoire dans les transports, notamment les métros et bus. Pour favoriser la distanciation sociale, le gouvernement envisage de demander aux entreprises qui gèrent les transports une réduction du nombre de sièges et de mettre en place des marquages au sol.

Le masque sera aussi obligatoire dans les taxis et VTC sans vitre de protection avec le conducteur. Pour les transports scolaires, le masque sera obligatoire pour les chauffeurs et les élèves à partir du collège.

Le gouvernement souhaite décourager les Français à voyager entre les départements. Ces trajets seront à faire dans le cadre du travail ou de motifs familiaux impérieux. Les contrôles devraient donc rester nombreux. L'offre de transports entre régions sera toujours limitée volontairement.

15h40 - Le Premier Ministre demande à continuer de privilégier le télétravail pendant les premières semaines de déconfinement, au moins jusqu'au 2 juin. Pour les salariés qui doivent se rendre dans leur entreprise, le PM incite à mettre en place des horaires décalés, pour notamment répartir les flux dans les transports.

15h30 - Le déconfinement sera progressif et dépendra des territoires, l'épidémie n'étant pas la même partout en France. Le Premier Ministre annonce que le déconfinement va ainsi se faire par département en fonction de la situation de l'épidémie. Une carte précise du déconfinement sera donnée à partir du 7 mai. Édouard Philippe a souligné l'importance de respecter le confinement jusqu'au 11 mai : "Si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai."

15h25 - Première déclaration concernant plus directement les déplacements, à propos de la très commentée application smartphone "Stop-Covid" qui signale la présence de personnes malades à proximité. Le Premier Ministre prend acte des inquiétudes exprimées par des élus. Un débat sur ce système sera mené plus tard, l'efficacité de l'application n'ayant pas encore été prouvée.

15h05 - Édouard Philippe a pris la parole devant les 75 députés représentatifs autorisés à siéger. Il a souligné l'importance de la mise en place du confinement mais a expliqué qu'il devient important de passer à l'étape du déconfinement. "Un confinement prolongé au-delà du strict nécessaire aurait des conséquences gravissimes", notamment pour l'économie. Mais le Premier Ministre souligne qu'il faut apprendre à vivre avec le Covid-19, et apprendre à s'en protéger, le virus n'ayant pas disparu et le vaccin n'existant pas encore. De manière générale, la stratégie de déconfinement va reposer sur un triptyque : "protéger, tester, isoler".