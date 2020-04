Déconfinement : les trajets entre régions pourraient être limités

Le Président de la République et le gouvernement s'activent pour organiser le déconfinement. Une chose est certaine : il n'y aura pas de retour à la normale dès le 11 mai. La fin du confinement sera progressive.

En effet, selon une étude de l'Institut Pasteur, à peine 6 % des Français auront été immunisés d'ici la mi-mai. L'État craint donc une envolée trop rapide du nombre de malades à l'issue du confinement strict, et donc une deuxième vague d'admissions dans les services de réanimation.

Hier, lors d'un échange avec les autorités religieuses, Emmanuel Macron a d'ailleurs déclaré : "La pire des choses serait de rouvrir trop vite, trop fort et d'être ensuite amené à refermer". On sait déjà que le retour en classe des élèves se fera par étapes et que les restaurants resteront portes closes.

L'un des gros casse-tête à résoudre concerne les déplacements des Français. Rien n'a encore été annoncé à ce jour, mais le gouvernement envisage déjà d'imposer le port du masque dans les moyens de transport collectif.

Autre piste, évoquée par France Info et BFM TV : les voyages pourraient être régulés pendant les premières semaines du déconfinement. Le gouvernement envisage notamment de limiter les déplacements entre les régions. Un projet que la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, n'a pas confirmé à la sortie du Conseil des Ministres.

Au moins jusqu'au 15 juin, les Français pourraient avoir à justifier leur déplacement entre deux régions par un motif sérieux. Les trajets jugés non nécessaires resteraient ainsi bannis, afin de limiter la propagation du virus dans des régions qui sont encore très peu touchées.

Le gouvernement aurait en ligne de mire l'Ascension. On imagine que de nombreux Français avaient déjà des envies d'évasion pour ce pont !