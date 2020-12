Déconfinement : pourra-t-on se déplacer librement en voiture à Noël ?

En réponse à

Je ne sais pas chez vous mais dans le 06 les contrôles sont + que rares. Je bosse un peu partout dans le département, je fais également un peu de vélo, limité à 3h et j'ai du voir 3 contrôles, sans me faire arrêter d'ailleurs, a chaque fois les 2 policiers ou gendarmes étaient déjà occupés.

Le pire est certainement l'entrée de MC qui bouchonne presque comme en periode normale, car il n'y a pas de confinement sur MC et tout est ouvert restaurants compris (et c'est plein !) sauf les bars qui sont fermés + couvre feu le soir (21h00 il me semble) pour tout le monde .