Découvrez le rétrofit avec le REV Rétrofit Tour 2022

Fait de remplacer un moteur thermique, essence ou diesel par une motorisation électrique à batteries ou à hydrogène afin d’éliminer les émissions polluantes, le rétrofit est autorisé par la loi depuis le 3 avril 2020, sans accord préalable du constructeur. Solution de mobilité durable pour les particuliers, le rétrofit est également un enjeu pour les collectivités.

Leader du rétrofit en France, REV (Retrofuture Electric Vehicle) entamera ce lundi 25 avril un grand tour de France pour faire connaître la technologie et promouvoir les mobilités décarbonées. Cette campagne d’information et de sensibilisation au rétrofit, a pour but de démontrer que cette solution technique, qui consiste à garder et transformer des véhicules thermiques en véhicules électriques est une solution économique et écologique.

Traversant de nombreuses métropoles concernées par la mise en place des Zones à Faibles Emissions (ZFE), le tour de France REV a ainsi pour but de faire découvrir la technologie auprès des propriétaires des 18 millions de véhicules concernés par ces restrictions de circulation.

Les collectivités sont également la cible de cette campagne inédite, avec la possibilité qui leur est donnée de convertir les flottes de cars et de bus en électrique. Une solution technique d'économie circulaire qui peut permettre aux collectivités et à leurs délégataires de conserver une grande partie du parc roulant, de le rendre totalement propre et silencieux, d'améliorer la qualité de l'air et de faire des économies.

À l’occasion des différentes dates du REV Rétrofit Tour, plusieurs véhicules fonctionnels seront en démonstration : deux véhicules utilitaires, le premier bus rétrofité homologué mais aussi trois véhicules de collection.

Pour plus d’informations et vous inscrire, vous pouvez consulter le site de REV Mobilites.