La gendarmerie annonce qu'il n'y aura pas de livraison de Cupra Leon en 2021

La livraison des Cupra Leon destinées à la gendarmerie avait bien débuté en fin d'année dernière, après une transition chez Gruau pour la préparation esthétique et technologique, mais selon la gendarmerie, les livraisons seraient stoppées pour 2021. Le chef d'Etat-Major de la gendarmerie, qui affichait un peu sa déception, a déclaré que "l’objectif est d’aller vers des véhicules les plus propres possible" et qu'il est "très vraisemblable qu’on passe un autre marché pour compléter le parc avec une cinquantaine de véhicules hybrides".

Sauf que Cupra a bien remporté l'appel d'offres public géré par l'UGAP, la centrale qui s'occupe des contrats pour les services publics. Rappelons que le contrat qui lie Cupra à l'Etat est sur la durée (3 ans) et non sur les volumes, sur lesquels il n'y a aucune obligation. En clair : si la gendarmerie doit renouveler ses autos "rapides", elle sera obligée de faire appel à Cupra. Ou bien de lancer un nouvel appel d'offres, mais cela prendrait bien trop de temps et surtout, si une marque française était retenue à ce second appel d'offres, cela pourrait constituer un manquement aux règles de la concurrence et s'apparenter à de la préférence nationale.

L'argument de la commande d'une voiture" étrangère" est par ailleurs bancal puisque la concurrence française est désormais inexistante. La Renault Mégane RS (produite en Espagne, rappelons-le) n'a visiblement pas été assez compétitive (certainement en termes de coûts), et n'a de toute façon pas de variante hybride. L'Alpine A110 est trop petite et trop chère par rapport à une Cupra Leon, et chez Peugeot, il n'y a plus rien si ce n'est une 508 PSE carrément hors de prix.

Les critères de l'appel d'offres sont, on le rappelle, très nombreux : rejets de CO2, coût de l'immatriculation (les pouvoirs publics doivent eux aussi payer les cartes grises...), volume de coffre, accélération, prix d'achat et d'entretien...