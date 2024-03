Demain, on vous dit tout sur le nouveau Mercedes Classe G (2024)

Le Land Rover Defender est passé à un tout nouveau modèle au début de la décennie. Le Jeep Wrangler a aussi changé plusieurs fois depuis le milieu du siècle dernier. Mais le Mercedes Classe G, lui, reste fidèle au châssis originel tout en ayant beaucoup évolué techniquement depuis 1979. Né comme un pur baroudeur et désormais plus proche d’un modèle de grand luxe, il avait reçu une profonde mise à jour en 2018 et se prépare à une nouvelle amélioration.

Mercedes communique officiellement dessus en dévoilant les premières images de sa version « 2024 » du Classe G dont la présentation officielle aura lieu demain. On y voit une version à la présentation agressive, certainement la version AMG, recouverte de boue et d’une fine couche de camouflage. On devine un design très proche du G63 sortant avec seulement quelques différences au niveau des boucliers.

Il y aura une version 100% électrique

Comme le constructeur allemand l’avait déjà annoncé, il y aura également une version 100% électrique du Classe G cette année mais elle sera dévoilée un peu plus tard. En attendant, rendez-vous demain pour découvrir ce nouveau « G » dans ses variantes thermiques. Il se trouve que Caradisiac l’a vu en secret et tout ce qu’on peut vous dire avant l’horaire de sa présentation officielle, c’est qu’il est toujours beau comme un camion.